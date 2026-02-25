    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Österreich führt Warnhinweise gegen 'Mogelpackungen' ein

    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    WIEN (dpa-AFX) - Konsumenten in Österreich werden künftig mit Warnhinweisen über schrumpfende Packungsinhalte informiert. Die Vorschriften sind in einem neuen "Anti-Mogelpackungs-Gesetz" enthalten, das vom Parlament in Wien verabschiedet wurde.

    Das Gesetz gilt für größere Supermärkte und Drogerieren. Ab April müssen die Händler ihre Kunden 60 Tage lang darüber aufklären, wenn die Füllmenge eines Produktes bei gleichbleibender Packungsgröße gesunken ist, und wenn der Preis nicht entsprechend reduziert wurde. Diese Form der verstecken Preissteigerung ist auch als "Shrinkflation" (deutsch in etwa: "Schrumpflation") bekannt.

    "Achtung: Weniger Inhalt - höherer Preis"

    Bei solchen Produkten muss künftig ein verständlicher Hinweis wie "Achtung: Weniger Inhalt - höherer Preis" angebracht werden, heißt es in dem Gesetz. Bei Verstößen drohen Strafen bis zu 15.000 Euro. Es gibt aber auch Ausnahmen von der Hinweispflicht: Wenn Hersteller auf der Packung klar über die gesunkene Menge informieren, oder wenn die Preissteigerung unter drei Prozent liegt.

    Die Regierung aus konservativer ÖVP, sozialdemokratischer SPÖ und liberalen Neos will so die hohe Inflation bekämpfen. Vertreter der Wirtschaft bezweifeln, dass das funktioniert. Die neue Regel bedeute mehr Aufwand für die Händler, und das führe wiederum zu höheren Preisen, hieß es von der Wirtschaftskammer. Einige Handelsketten, darunter die Rewe-Tochter Billa, weisen aber schon jetzt freiwillig auf "Shrinkflation"-Produkte hin.

    Preistransparenz auch Regierungs-Ziel in Deutschland

    In Frankreich, Rumänien und Ungarn gelten entsprechende Pflichten bereits. In Deutschland steht im Koalitionsvertrag der Bundesregierung: "Wir setzen uns für mehr Transparenz bei versteckten Preiserhöhungen ein." Was daraus konkret wird, ist aber noch offen./al/DP/mis






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
