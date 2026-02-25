    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsShell AktievorwärtsNachrichten zu Shell
    Wegweisende Vereinbarung zwischen Shell und METLEN über die Zusammenarbeit bei der Lieferung von und dem Handel mit LNG

    Foto: andrew_shots - stock.adobe.com

    ATHEN, Griechenland und LONDON, 25. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Shell und METLEN, unterzeichneten am Dienstag, den 24. Februar 2026,  eine Absichtserklärung (MoU), die einen Rahmen für die Zusammenarbeit bei der Lieferung von und dem Handel mit verflüssigtem Erdgas (LNG) schafft.

    METLEN Energy & Metals Logo

    Shell, einer der größten LNG-Produzenten und -Händler der Welt, und METLEN, das eine führende Position auf dem Erdgasmarkt in Südosteuropa einnimmt, sind beide an der Londoner Börse notiert und im FTSE 100 Index vertreten.

    Im Rahmen der Vereinbarung werden die beiden Unternehmen im Fünfjahreszeitraum 2027-2031 jährlich etwa 0,5 bis 1,0 Mrd. m3 liefern und handeln, wobei die Lieferungen an die griechischen LNG-Wiederverdampfungsanlagen in Revithoussa und Alexandroupolis erfolgen. Das Abkommen sieht auch die Nutzung des vertikalen Gaskorridors vor, der den Zugang zu weiteren europäischen Märkten außerhalb Südosteuropas ermöglicht.

    Shell ist als größter Abnehmer von LNG aus den USA gut positioniert, um den wachsenden Erdgasbedarf durch sein globales Portfolio, seine fortschrittlichen Verschiffungskapazitäten und sein umfassendes Marktwissen zu decken.

    Mit dieser Unterstützung baut METLEN seine Position als wichtiger Erdgasakteur in der Region weiter aus, erhöht die Marktliquidität, trägt zur regionalen Energiesicherheit bei und stärkt Griechenlands Rolle als strategischer regionaler Energieknotenpunkt.

    Evangelos Mytilineos, Executive Chairman von METLEN, erklärte: "Diese Absichtserklärung mit Shell ist ein wichtiger Schritt zur Stärkung der Rolle von METLEN auf den europäischen Erdgasmärkten. Unsere Zusammenarbeit bestätigt unser gemeinsames Engagement für die Stärkung der Energieresistenz Europas und unterstützt gleichzeitig die Entwicklung Griechenlands zu einem wichtigen Energiezentrum in der Region".

    Die Absichtserklärung spiegelt die Absicht beider Parteien wider, im Einklang mit der Initiative des vertikalen Gaskorridors eine gemeinsame Entwicklung in einer Reihe von europäischen Ländern zu verfolgen. Die Vereinbarung wurde in Washington, D.C., unterzeichnet, von Panagiotis Kanellopoulos, Chief Executive Director, International Energy Supply & Trading bei METLEN, und Tom Summers, Executive Vice President, Shell LNG, in Anwesenheit von Stavros N. Papastavrou, Minister für Umwelt und Energie Griechenlands, Chris Wright, Energieminister der Vereinigten Staaten, Doug Burgum, Innenminister der Vereinigten Staaten und Vorsitzender des National Energy Dominance Council, Kimberly Guilfoyle, Botschafterin der Vereinigten Staaten in Griechenland, und Colette Hirstius, Präsidentin, Shell USA, Inc, unterstrichen die strategische Bedeutung dieser Zusammenarbeit.

