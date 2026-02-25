Münchener Rück kündigt 24 € Dividende & 2,25 Mrd. € Aktienrückkauf an
Munich Re will ihre Aktionäre stärker am Erfolg beteiligen: Geplant sind eine erhöhte Dividende und ein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm im Gesamtvolumen von 5,3 Mrd. €.
Foto: Lino Mirgeler - dpa
- Vorstand plant, der Hauptversammlung eine Dividende von 24,00 € je Aktie für das Geschäftsjahr 2025 vorzuschlagen.
- Dividendenvorschlag liegt über dem Konsens (21,86 €); endgültige Entscheidung trifft der Aufsichtsrat nach Vorlage der Jahreszahlen; Auszahlung vorbehaltlich Beschluss der Hauptversammlung.
- Vorstand beschließt eigenen Aktienrückkauf im Zeitraum 29. April 2026 bis spätestens 29. April 2027 mit einem Volumen von bis zu 2.250 Mio. € (ohne Nebenkosten).
- Die zurückgekauften Aktien sollen eingezogen werden.
- Der Aktienrückkauf steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Präsidial- und Nachhaltigkeitsausschusses des Aufsichtsrats.
- Damit beträgt die gesamte Kapitalrückführung von Munich Re 5,3 Mrd. €.
Der nächste wichtige Termin, Bilanzpressekonferenz, bei Münchener Rück ist am 26.02.2026.
Der Kurs von Münchener Rück lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 553,40EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,75 % im
Plus.
13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 550,80EUR das entspricht einem Minus von -0,47 % seit der Veröffentlichung.
Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 25.078,50PKT (+0,20 %).
+0,98 %
+3,87 %
+9,96 %
+3,16 %
+2,45 %
+67,41 %
+121,94 %
+201,84 %
+1.474,65 %
