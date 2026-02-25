STL ermöglicht ultraschnelle Konnektivität mit Mynet für Rechenzentrum im „Herzen der Berge"

BRESCIA, Italien, 25. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Aufbauend auf einer vertrauensvollen Partnerschaft, die seit mehr als 15 Jahren besteht, gab STL (NSE: STLTECH), ein führender Anbieter von Konnektivitätslösungen für KI-fähige digitale Infrastruktur, seine Zusammenarbeit mit Mynet bekannt, um Glasfaserlösungen der nächsten Generation für Intacture zu liefern – ein Rechenzentrum im „Herzen der Berge" von Trentino, Italien. Die Universität Trient ist die durchführende Einrichtung und wissenschaftliche Leiterin dieses Projekts, für das ein finanzieller Aufwand von 50,2 Millionen Euro erforderlich war, von denen 18,4 Millionen Euro vom PNRR bereitgestellt wurden.

- Lieferung von Glasfaserlösungen der nächsten Generation für den Einsatz in Rechenzentren in Italien

Mynet, ein Telekommunikationsunternehmen, das sich auf leistungsstarke Glasfasernetzwerke in Norditalien spezialisiert hat, ist der erste Betreiber, der Glasfaserverbindungen in der Intacture- Anlage aktiviert hat. Das Projekt stellte eine große Herausforderung dar: die Bereitstellung ultraschneller, zuverlässiger Glasfaserverbindungen innerhalb eines extrem engen Zeitrahmens und in einer geografisch komplexen Bergumgebung. Der Standort des Rechenzentrums erforderte eine Lösung, die hohe Leistung, langfristige Zuverlässigkeit und Ausfallsicherheit gewährleisten konnte – ohne Kompromisse bei der Bereitstellungsgeschwindigkeit einzugehen.

Klicken Sie hier für das Video - https://youtu.be/9KpsqOIWu2E

STL wurde aufgrund seiner bewährten Expertise im Bereich fortschrittlicher Konnektivitätslösungen für Rechenzentren und seiner Fähigkeit, schnell zu liefern, als Technologiepartner ausgewählt. STL stellte seine hochmodernen Glasfaserlösungen zur Verfügung, darunter Kabel mit hoher Faseranzahl und kompaktem Durchmesser, die eine schnellere und kostengünstigere Installation in 10/12-mm-Leitungssystemen ermöglichen. Das robuste Design ermöglicht ein einfaches Einblasen über große Entfernungen, eine schnellere Endbearbeitung und eine vereinfachte Handhabung vor Ort. Dies wurde entwickelt, um strenge Anforderungen an Leistung, Haltbarkeit und Skalierbarkeit zu erfüllen und eine nahtlose Bereitstellung auch unter anspruchsvollen Bedingungen zu ermöglichen.