Kissigs Börsengeschichte(n): Am 25.02.1901 übernahm J.P. Morgan das Stahlimperium von Andrew Carnegie und schuf mit U.S. Steel den absoluten Marktdominator
Am 25.02.1901 entstand mit der United States Steel Corp. ein Unternehmen von bis dahin unbekannter Größenordnung. Hinter diesem Zusammenschluss standen drei Schlüsselfiguren der amerikanischen Industrialisierung: der Finanzier J. P. Morgan, der Stahlindustrielle Andrew Carnegie und der Manager Elbert H. Gary, das bereits am ersten Tag seines Bestehens zwei Drittel des US-Stahlmarkts beherrschte.
Der Erwerb von Carnegies Stahlimperium durch Morgan gilt als Wendepunkt in der Geschichte des modernen Großkapitalismus. Aus einer fragmentierten Branche entstand ein Industriegigant, der über Jahrzehnte hinweg die amerikanische und teilweise auch die globale Stahlproduktion prägte. Bis heute - auch wenn der Glanz längst ab ist und die Stahlindustrie in den westlichen Industrienationen auf dem sinkenden Ast sitzt und inzwischen selbst zum Übernahmeziel geworden ist. Auch U.S Steel...
