Aktualisierte bankfähige Machbarkeitsstudie für Epanko veröffentlicht
Epanko macht den nächsten großen Schritt: Die aktualisierte BFS bestätigt starke Wirtschaftlichkeit, hohe Reserven und eine strategische Vorreiterrolle im Graphitmarkt.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Abschluss der aktualisierten bankfähigen Machbarkeitsstudie (BFS) für das Epanko‑Graphitprojekt: Produktionsbasis 73.000 tpa für die ersten 15 Jahre; aktualisierte Erzreserve 16,7 Mio. t bei 8,2 % TGC (7,1 Mio. t nachgewiesen, 9,6 Mio. t wahrscheinlich).
- Starke Wirtschaftlichkeitskennzahlen: NPV10 % vor Steuern 516 Mio. USD, IRR 31,1 %; Kapitalaufwand (real 2025) 181,2 Mio. USD plus RAP 18,1 Mio. USD; jährliches EBITDA (real 2025) 85,7 Mio. USD; LOM‑Korbpreis 1.746 USD/t.
- Technische und ESG‑Konformität: Unabhängige Ingenieursprüfung (IER) bestätigt erhebliche technische Verbesserungen und Einhaltung internationaler Projektfinanzierungsstandards sowie des GISTM; Umwelt‑ und Sozialplanung erfüllt tansanische Vorschriften, IFC‑Standards und WB‑EHS.
- Finanzierung: Fremdfinanzierungsprogramm unter Führung der KfW IPEX‑Bank befindet sich in fortgeschrittenem Stadium.
- Offtake‑ und Marketingvereinbarungen: Verbindliche Abnahme‑/Grundsatzvereinbarungen für 40.000 tpa (u. a. mit ThyssenKrupp); weitere 20.000 tpa sollen nach Produktionsstart in verbindliche Verträge überführt werden.
- Strategische Positionierung und Expansionspläne: Epanko soll als kostengünstigster Tier‑1‑Neulieferant außerhalb Chinas mit starken ESG‑Referenzen dienen; Ausbau auf bis zu 390.000 tpa innerhalb von 10 Jahren geplant sowie vernetzte HF‑free Downstream‑Reinigungsanlagen in Nordamerika, Europa und Asien; Projekt profitiert von Netzstrom, Transportkorridor und gültiger Sonderbergbaulizenz (SML).
