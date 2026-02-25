Shell & METLEN: Schlüsselvereinbarung für LNG-Lieferung & Handel
Shell und METLEN bündeln ihre Kräfte: Ein neues LNG-Abkommen soll Griechenland als Energiedrehscheibe stärken und den Zugang zu europäischen Gasmärkten erweitern.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Shell und METLEN haben am 24. Februar 2026 eine Absichtserklärung (MoU) zur Zusammenarbeit bei der Lieferung und dem Handel mit LNG unterzeichnet.
- Im Zeitraum 2027-2031 sollen die Unternehmen jährlich 0,5 bis 1,0 Milliarden Kubikmeter LNG an griechische LNG-Wiederverdampfungsanlagen liefern und handeln.
- Das Abkommen umfasst die Nutzung des vertikalen Gaskorridors, der den Zugang zu weiteren europäischen Märkten außerhalb Südosteuropas ermöglicht.
- Shell ist als größter Abnehmer von US-LNG gut positioniert, um den wachsenden Erdgasbedarf zu decken, während METLEN seine Position in der Region stärkt und Griechenlands Rolle als Energieknotenpunkt ausbaut.
- Die Vereinbarung wurde in Washington, D.C. unterzeichnet, mit hoher politischer Unterstützung, unter anderem durch US- und griechische Regierungsvertreter.
- METLEN ist ein international tätiges Unternehmen in den Bereichen Metallurgie und Energie, mit einem Umsatz von 5,68 Mrd. Euro im Jahr 2024 und einer starken finanziellen Widerstandsfähigkeit.
