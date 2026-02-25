    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsUnternehmensnachrichtenvorwärtsNachricht
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Shell & METLEN: Schlüsselvereinbarung für LNG-Lieferung & Handel

    Shell und METLEN bündeln ihre Kräfte: Ein neues LNG-Abkommen soll Griechenland als Energiedrehscheibe stärken und den Zugang zu europäischen Gasmärkten erweitern.

    Shell & METLEN: Schlüsselvereinbarung für LNG-Lieferung & Handel
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Shell und METLEN haben am 24. Februar 2026 eine Absichtserklärung (MoU) zur Zusammenarbeit bei der Lieferung und dem Handel mit LNG unterzeichnet.
    • Im Zeitraum 2027-2031 sollen die Unternehmen jährlich 0,5 bis 1,0 Milliarden Kubikmeter LNG an griechische LNG-Wiederverdampfungsanlagen liefern und handeln.
    • Das Abkommen umfasst die Nutzung des vertikalen Gaskorridors, der den Zugang zu weiteren europäischen Märkten außerhalb Südosteuropas ermöglicht.
    • Shell ist als größter Abnehmer von US-LNG gut positioniert, um den wachsenden Erdgasbedarf zu decken, während METLEN seine Position in der Region stärkt und Griechenlands Rolle als Energieknotenpunkt ausbaut.
    • Die Vereinbarung wurde in Washington, D.C. unterzeichnet, mit hoher politischer Unterstützung, unter anderem durch US- und griechische Regierungsvertreter.
    • METLEN ist ein international tätiges Unternehmen in den Bereichen Metallurgie und Energie, mit einem Umsatz von 5,68 Mrd. Euro im Jahr 2024 und einer starken finanziellen Widerstandsfähigkeit.






    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    Shell & METLEN: Schlüsselvereinbarung für LNG-Lieferung & Handel Shell und METLEN bündeln ihre Kräfte: Ein neues LNG-Abkommen soll Griechenland als Energiedrehscheibe stärken und den Zugang zu europäischen Gasmärkten erweitern.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     