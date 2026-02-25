E.ON setzt 48 Milliarden Euro auf Zukunft: Mega-Investition in Europas Stromnetz

Die Betreiber von Stromnetzen stehen vor der Herausforderung, ihre Infrastruktur erheblich zu erweitern, um den steigenden Anforderungen gerecht zu werden – darunter erneuerbare Energien, Speichertechnologien und die wachsende Stromnachfrage durch KI-Projekte. Der Investitionsschub von E.ON, der auf einen Zeitraum von fünf Jahren ausgelegt ist, folgt auf ein 43 Milliarden Euro schweres Programm von 2024 bis 2028.

Europas größter Energienetzbetreiber E.ON will seine Investitionen bis 2030 auf insgesamt 48 Milliarden Euro erhöhen. Diese Entscheidung fällt im Zuge eines groß angelegten Programms, das darauf abzielt, die europäischen Stromnetze auszubauen und für den zu erwartenden Anstieg der Nachfrage durch Künstliche Intelligenz (KI) sowie die zunehmende Zahl an Rechenzentren vorzubereiten.

"Die Stromnetze in Deutschland, der größten Volkswirtschaft Europas, sind zu anfällig", sagte CEO Leonhard Birnbaum am Mittwoch. Besonders die zunehmende Digitalisierung und die Tatsache, dass kritische Infrastruktur immer mehr online zugänglich ist, stellt eine ernsthafte Bedrohung dar. "Die Gesetzgebung, die eine vollständige Transparenz der Netze fordert, muss dringend überarbeitet werden", so Birnbaum weiter. Dies ist ein zentraler Bestandteil der Strategie von E.ON, um die Netzsicherheit zu verbessern.

Zusätzlich zur Investitionsankündigung empfahl E.ON, die Dividende für 2025 um 4 Prozent auf 0,57 Euro je Aktie zu erhöhen. Für das Jahr 2026 erwartet das Unternehmen einen operativen Gewinn von 9,4 bis 9,6 Milliarden Euro, nach 9,8 Milliarden im Vorjahr. Analysten schätzen den Gewinn auf rund 9,5 Milliarden Euro.

Die neuen Investitionen – etwa 40 Milliarden Euro davon fließen in das 1,6 Millionen Kilometer lange Netz von E.ON in Europa – sind Teil der Bemühungen, die kritische Infrastruktur abzusichern und auf die zukünftige Erhöhung des Energiebedarfs vorzubereiten. Das Unternehmen betonte, dass diese Pläne nur dann realisiert werden können, wenn die deutsche Energieregulierungsbehörde die angemessenen Renditen für die Betreiber festlegt.

Die Ankündigung kam bei den Anlegern gut an: Die Aktien von E.ON stiegen um bis zu 3 Prozent und erreichten damit den höchsten Stand seit Mai 2011. Für das laufende Jahr hat die E.ON-Aktie bereits mehr als 15 Prozent Kursgewinn verbucht.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,61 % und einem Kurs von 19,02EUR auf Tradegate (25. Februar 2026, 14:38 Uhr) gehandelt.





