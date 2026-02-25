Rheinmetall Aktie heute im Minus - 25.02.2026

Am heutigen Handelstag musste die Rheinmetall Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -3,47 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,89 %, geht es heute bei der Rheinmetall Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Rheinmetall ist ein führender Anbieter von Verteidigungs- und Automobiltechnologien, spezialisiert auf militärische Systeme und Automobilkomponenten. Das Unternehmen bietet gepanzerte Fahrzeuge, Waffen, Munition und Automobilteile. Es ist ein bedeutender Akteur im europäischen Verteidigungssektor. Hauptkonkurrenten sind BAE Systems und Bosch. Rheinmetall besticht durch Innovationskraft und duale Marktpräsenz.

Obwohl die Rheinmetall Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +21,47 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rheinmetall Aktie damit um +6,57 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,45 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +10,04 % gewonnen.

Rheinmetall Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +6,57 % 1 Monat -6,45 % 3 Monate +21,47 % 1 Jahr +77,36 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Bewertung der Rheinmetall-Aktie. Diskutiert wird der bevorstehende Geschäftsbericht als Katalysator und ob die aktuelle Bewertung noch gerechtfertigt ist, während der Kurs jüngst fällt. Zudem werden neue Aufträge (z. B. Drohnen-/Waffenstationen) als fundamentale Treiber genannt. Politische Einflüsse (Thiel/Stark) werden als Risiko/Chance für die Auftragslage gesehen. Eine Expansionswelle und die 200-Euro-Marke bleiben zentrale Themen.

Informationen zur Rheinmetall Aktie

Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 76,55 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Die Hannover Messe setzt in diesem Jahr erstmals auch auf das Thema Rüstung: In einem neuen Themenbereich auf der weltgrößten Industrieschau (20. bis 24. April) werden Lösungen für den schnellen Aufbau der Produktion von Rüstungsgütern gezeigt, …

Liebe wallstreetONLINE Nutzer, in wöchentlichen Abschnitten stellen wir Ihnen die Top15 Aufsteiger-Aktien unserer Community vor. Wir zeigen Ihnen die Werte, die innerhalb der letzten Woche den …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,81 %. Thales notiert im Plus, mit +0,44 %. General Dynamics notiert im Minus, mit -0,15 %. Lockheed Martin verliert -0,51 % Northrop Grumman notiert im Minus, mit -0,06 %.

Rheinmetall Aktie jetzt kaufen?

Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.