TKMS Aktie unter Verkaufsdruck - 25.02.2026

Obwohl die TKMS Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +66,84 %.

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die TKMS Aktie. Mit einer Performance von -2,60 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der TKMS Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,68 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,60 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Allein seit letzter Woche ist die TKMS Aktie damit um -3,81 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,57 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei TKMS auf +44,24 %.

TKMS Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,81 % 1 Monat -5,57 % 3 Monate +66,84 % 1 Jahr +0,08 %

Informationen zur TKMS Aktie

Es gibt 64 Mio. TKMS Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,97 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

TKMS Aktie jetzt kaufen?

Ob die TKMS Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TKMS Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.