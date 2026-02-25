RENK Group Aktie heute im Minus - 25.02.2026

Obwohl die RENK Group Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +24,54 %.

Die RENK Group Aktie notiert aktuell bei 57,92€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -2,06 % nachgegeben, was einem Verlust von -1,22 € entspricht. Der Kursrückgang der RENK Group Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,07 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,06 % im Minus. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die RENK Group Aktie damit um -0,36 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,17 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei RENK Group auf +9,70 %.

RENK Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,36 % 1 Monat -1,17 % 3 Monate +24,54 % 1 Jahr +103,01 %

Informationen zur RENK Group Aktie

Es gibt 100 Mio. RENK Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,79 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

RENK Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die RENK Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur RENK Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.