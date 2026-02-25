Axon Enterprise Aktie weiter im Aufwärtstrend - 25.02.2026

Mit einer Performance von +17,13 % konnte die Axon Enterprise Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,79 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Axon Enterprise Aktie. Nach einem Plus von +4,79 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 441,10€, mit einem Plus von +17,13 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Axon Enterprise ist ein führendes Unternehmen im Bereich nicht-tödlicher Sicherheitslösungen, bekannt für seine TASER-Geräte und Körperkameras. Es bietet innovative Softwarelösungen zur Beweissicherung und hat eine starke Marktstellung im Sicherheitssektor. Wichtige Konkurrenten sind Motorola Solutions und Digital Ally. Axons Alleinstellungsmerkmale sind die Integration von Hardware und Software sowie der Fokus auf ethische Sicherheitslösungen.

Der Kurs der Axon Enterprise Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -5,12 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Axon Enterprise Aktie damit um +21,05 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,73 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Axon Enterprise einen Rückgang von -11,61 %.

Axon Enterprise Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +21,05 % 1 Monat -15,73 % 3 Monate -5,12 % 1 Jahr -9,71 %

Informationen zur Axon Enterprise Aktie

Es gibt 79 Mio. Axon Enterprise Aktien. Damit ist das Unternehmen 35,27 Mrd. € wert.

Die Anteile des US-Spezialisten für Sicherheitslösungen Axon Enterprise haben sich in den vergangenen Monaten halbiert. Doch jetzt gelingt ein Befreiungsschlag.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Panasonic Holdings, Motorola Solutions und Co.

Panasonic Holdings, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,26 %. Motorola Solutions notiert im Minus, mit -0,40 %. L3Harris Technologies notiert im Minus, mit -0,10 %.

Axon Enterprise Aktie jetzt kaufen?

Ob die Axon Enterprise Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Axon Enterprise Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.