    Circle Internet Group Incorporation. Registered (A) Aktie klettert nach oben - +17,62 % - 25.02.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Circle Internet Group Incorporation. Registered (A) Aktie bisher um +17,62 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Circle Internet Group Incorporation. Registered (A) Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    Circle Internet Group Incorporation. Registered (A) Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 25.02.2026

    Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +17,62 % konnte die Circle Internet Group Incorporation. Registered (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,38 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Circle Internet Group Incorporation. Registered (A) Aktie. Nach einem Plus von +0,38 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 61,40, mit einem Plus von +17,62 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Circle Internet Group Incorporation. Registered (A) Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -17,81 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche ist die Circle Internet Group Incorporation. Registered (A) Aktie damit um +17,80 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,54 %. Im Jahr 2026 gab es für Circle Internet Group Incorporation. Registered (A) bisher ein Minus von -23,32 %.

    Circle Internet Group Incorporation. Registered (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +17,80 %
    1 Monat -10,54 %
    3 Monate -17,81 %
    1 Jahr -45,32 %

    Informationen zur Circle Internet Group Incorporation. Registered (A) Aktie

    Es gibt 216 Mio. Circle Internet Group Incorporation. Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 13,25 Mrd. € wert.

    Circle Reports Fourth Quarter and Full Fiscal Year 2025 Financial Results


    Circle Internet Group, Inc. (NYSE: CRCL) today announced results for the fourth quarter and full fiscal year 2025. Fourth Quarter Highlights (Q4’25 vs. Q4’24) USDC in circulation of $75.3 billion at year end grew 72%; USDC onchain transaction volume …

    Circle Internet Group Incorporation. Registered (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Circle Internet Group Incorporation. Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Circle Internet Group Incorporation. Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Circle Internet Group Incorporation. Registered (A)

    +19,54 %
    +19,70 %
    -10,54 %
    -17,81 %
    -15,21 %
    ISIN:US1725731079WKN:A417ZL



