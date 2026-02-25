    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGoDaddy Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu GoDaddy Registered (A)

    Besonders beachtet!

    133 Aufrufe 133 0 Kommentare 0 Kommentare

    GoDaddy Registered (A) Aktie bricht zweistellig ein. Jetzt kaufen? - 25.02.2026

    Am 25.02.2026 ist die GoDaddy Registered (A) Aktie, bisher, um -14,65 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der GoDaddy Registered (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - GoDaddy Registered (A) Aktie bricht zweistellig ein. Jetzt kaufen? - 25.02.2026
    Foto: stock.adobe.com

    GoDaddy ist ein führender Anbieter von Domain-Registrierung und Webhosting, bekannt für seine benutzerfreundliche Plattform und umfassenden Kundenservice. Es konkurriert mit Unternehmen wie Namecheap und Bluehost und bietet ein breites Spektrum an Online-Diensten an.

    GoDaddy Registered (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 25.02.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die GoDaddy Registered (A) Aktie. Sie fällt um -14,65 % auf 67,00. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,37 %, geht es heute bei der GoDaddy Registered (A) Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die GoDaddy Registered (A) Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -38,53 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die GoDaddy Registered (A) Aktie damit um -13,55 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -23,43 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von GoDaddy Registered (A) einen Rückgang von -36,79 %.

    GoDaddy Registered (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -13,55 %
    1 Monat -23,43 %
    3 Monate -38,53 %
    1 Jahr -59,64 %

    Informationen zur GoDaddy Registered (A) Aktie

    Es gibt 135 Mio. GoDaddy Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,46 Mrd. € wert.

    Almonty Industries, Axon Enterprise & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Amazon, Alphabet und Co.

    Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,59 %. Alphabet notiert im Plus, mit +0,40 %. United Internet notiert im Minus, mit -0,30 %. Shopify legt um +1,48 % zu

    GoDaddy Registered (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die GoDaddy Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur GoDaddy Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    GoDaddy Registered (A)

    -15,92 %
    -14,84 %
    -24,57 %
    -39,45 %
    -60,24 %
    0,00 %
    +7,46 %
    +168,76 %
    +166,51 %
    ISIN:US3802371076WKN:A14QAF





    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! GoDaddy Registered (A) Aktie bricht zweistellig ein. Jetzt kaufen? - 25.02.2026 Am 25.02.2026 ist die GoDaddy Registered (A) Aktie, bisher, um -14,65 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der GoDaddy Registered (A) Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     