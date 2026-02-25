GoDaddy Registered (A) Aktie bricht zweistellig ein. Jetzt kaufen? - 25.02.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die GoDaddy Registered (A) Aktie. Sie fällt um -14,65 % auf 67,00€. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,37 %, geht es heute bei der GoDaddy Registered (A) Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

GoDaddy ist ein führender Anbieter von Domain-Registrierung und Webhosting, bekannt für seine benutzerfreundliche Plattform und umfassenden Kundenservice. Es konkurriert mit Unternehmen wie Namecheap und Bluehost und bietet ein breites Spektrum an Online-Diensten an.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die GoDaddy Registered (A) Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -38,53 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die GoDaddy Registered (A) Aktie damit um -13,55 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -23,43 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von GoDaddy Registered (A) einen Rückgang von -36,79 %.

GoDaddy Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -13,55 % 1 Monat -23,43 % 3 Monate -38,53 % 1 Jahr -59,64 %

Informationen zur GoDaddy Registered (A) Aktie

Es gibt 135 Mio. GoDaddy Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,46 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Amazon, Alphabet und Co.

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,59 %. Alphabet notiert im Plus, mit +0,40 %. United Internet notiert im Minus, mit -0,30 %. Shopify legt um +1,48 % zu

GoDaddy Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die GoDaddy Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur GoDaddy Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.