    Munich Re erhöht Dividende kräftig - Milliarden für Aktienrückkauf

    Foto: Lino Mirgeler - dpa

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Rückversicherer Munich Re will die Dividende überraschend stark anheben und für eine Milliardensumme weitere Aktien zurückkaufen. Für das abgelaufene Geschäftsjahr sollen die Anteilseigner eine Dividende von 24 Euro je Aktie erhalten, wie der Dax -Konzern überraschend am Mittwoch in München mitteilte. Für 2024 hatten die Munich Re 20 Euro ausgeschüttet; Analysten hatten diesmal im Schnitt etwa 22 Euro erwartet. Zusätzlich will die Munich Re nach der Hauptversammlung im April binnen eines Jahres bis zu 2,25 Milliarden Euro für den Rückkauf eigener Aktien ausgeben.

    An der Börse kamen die Neuigkeiten vom Nachmittag gut an: Die Munich-Re-Aktie legte leicht zu und lag zuletzt mit 0,6 Prozent im Plus. Der Dax-Konzern will seine Jahreszahlen an diesem Donnerstag veröffentlichen. Der neue Vorstandschef Christoph Jurecka rechnete zuletzt weiter mit einem Jahresgewinn von rund sechs Milliarden Euro./stw/jha/

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Münchener Rück Aktie

    Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,44 % und einem Kurs von 552 auf Tradegate (25. Februar 2026, 14:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Münchener Rück Aktie um +3,87 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,96 %.

    Die Marktkapitalisierung von Münchener Rück bezifferte sich zuletzt auf 72,66 Mrd..

    Münchener Rück zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 20,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6900 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 614,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 574,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 655,00EUR was eine Bandbreite von +3,13 %/+17,68 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
