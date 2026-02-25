Munich Re erhöht Dividende kräftig - Milliarden für Aktienrückkauf
- Dividendenerhöhung auf 24€ je Aktie überraschend
- Aktienrückkauf bis zu 2,25 Mrd. Euro geplant!!
- Aktie +0,6%; Vorstand rechnet mit rund 6 Mrd!!
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Rückversicherer Munich Re will die Dividende überraschend stark anheben und für eine Milliardensumme weitere Aktien zurückkaufen. Für das abgelaufene Geschäftsjahr sollen die Anteilseigner eine Dividende von 24 Euro je Aktie erhalten, wie der Dax -Konzern überraschend am Mittwoch in München mitteilte. Für 2024 hatten die Munich Re 20 Euro ausgeschüttet; Analysten hatten diesmal im Schnitt etwa 22 Euro erwartet. Zusätzlich will die Munich Re nach der Hauptversammlung im April binnen eines Jahres bis zu 2,25 Milliarden Euro für den Rückkauf eigener Aktien ausgeben.
An der Börse kamen die Neuigkeiten vom Nachmittag gut an: Die Munich-Re-Aktie legte leicht zu und lag zuletzt mit 0,6 Prozent im Plus. Der Dax-Konzern will seine Jahreszahlen an diesem Donnerstag veröffentlichen. Der neue Vorstandschef Christoph Jurecka rechnete zuletzt weiter mit einem Jahresgewinn von rund sechs Milliarden Euro./stw/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Münchener Rück Aktie
Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,44 % und einem Kurs von 552 auf Tradegate (25. Februar 2026, 14:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Münchener Rück Aktie um +3,87 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,96 %.
Die Marktkapitalisierung von Münchener Rück bezifferte sich zuletzt auf 72,66 Mrd..
Münchener Rück zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 20,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6900 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 614,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 574,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 655,00EUR was eine Bandbreite von +3,13 %/+17,68 % bedeutet.
Also bei ::Der Aktionär;; berichten sie das die Erstversicherer , wie Allianz & Co., stark von dem Einsatz der KI bedroht sein könnten und deshalb die Aktien der Erstversicherer unter Druck sind. Dies würde ja für die Rückversicherer nicht gelten, da es sich um ein völlig anderes Geschäftsmodell handelt im "Katastrophenbereich". Hier würde die KI nicht so schnell eingesetzt werden bzw. das Geschäftsmodell torpedieren können. ....Offenbar ist es
Das wäre dann charttechnisch schon ein Befreiungsschlag aus dem kurzfristigen Abwärtstrend.
Hat nix mit Zöllen zu tun.
Großschadensereignisse gab es keine, deshalb sind die Prämien für 2026 nicht leicht zu erhöhen.
Das ist aber in der Prognose von MüRü enthalten.
Das Aktienrückkaufprogramm lief/läuft wie geplant.
Somit wird der Gewinn je Aktie (leicht) steigen.
Alles in allem mMn ein klarer Kauf bei dem aktuellen Kurs.
Man braucht etwas Geduld 😉