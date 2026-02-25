Munich Re erhöht Dividende kräftig - Milliarden für Aktienrückkauf

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Münchener Rück Aktie

Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,44 % und einem Kurs von 552 auf Tradegate (25. Februar 2026, 14:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Münchener Rück Aktie um +3,87 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,96 %.

Die Marktkapitalisierung von Münchener Rück bezifferte sich zuletzt auf 72,66 Mrd..

Münchener Rück zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 20,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6900 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 614,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 574,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 655,00EUR was eine Bandbreite von +3,13 %/+17,68 % bedeutet.