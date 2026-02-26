Snowflake-Aktie verliert trotz solider Ergebnisse an Schwung

Snowflake, ein Anbieter von Lösungen für Data Warehousing und Cloud-Datenmanagement, meldete für das vierte Quartal einen bereinigten Gewinn von 32 Cent pro Aktie bei einem Umsatz von 1,28 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten laut FactSet mit einem Gewinn von 27 Cent pro Aktie und einem Umsatz von 1,26 Milliarden US-Dollar gerechnet.

Die Aktie von Snowflake ist nach der Bekanntgabe der Geschäftszahlen für das vierte Quartal des Geschäftsjahrs 2026 gefallen, obwohl das Unternehmen die Prognosen der Wall Street übertroffen hatte. Nach einem anfänglichen Anstieg von fünf Prozent fiel der Kurs im nachbörslichen Handel um bis zu 2,6 Prozent.

Besonders erfreulich war der Produktumsatz von 1,23 Milliarden US-Dollar, der die Analystenschätzungen von 1,2 Milliarden US-Dollar übertraf und im Vergleich zum Vorjahr um 30 Prozent zunahm.

"Das vergangene Jahr war für jedes Unternehmen transformativ, da das Potenzial von KI nun greifbar geworden ist, und Snowflake steht im Zentrum der KI-Revolution für Unternehmen", kommentierte CEO Sridhar Ramaswamy die Ergebnisse.

Trotz der positiven Zahlen gibt sich Snowflake für das kommende Geschäftsjahr vorsichtig. Das Unternehmen prognostiziert für das Fiskaljahr 2027 einen Produktumsatz von 5,66 Milliarden US-Dollar und liegt damit über den Analystenschätzungen von 5,55 Milliarden US-Dollar. Der Produktumsatz im ersten Quartal wird voraussichtlich zwischen 1,26 und 1,27 Milliarden US-Dollar liegen und entspricht damit den Markterwartungen.

Trotz der guten Ergebnisse hat die Snowflake-Aktie seit Jahresbeginn 23 Prozent an Wert verloren. Ein Grund dafür ist die allgemeine Schwäche des Softwaresektors. Investoren befürchten, dass Künstliche Intelligenz wichtige Softwarefunktionen ersetzen könnte. Hinzu kommt, dass Snowflake mit einem KGV von 100,2 für das kommende Jahr als hoch bewertet gilt, was bei den Anlegern zu Skepsis führt.

Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.

*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen Dann schnell zuAlle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Die Snowflake Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,06 % und einem Kurs von 169,2USD auf NYSE (26. Februar 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.



