    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSnowflake Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Snowflake Registered (A)

    KI-Software-Angst

    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    Snowflake-Aktie verliert trotz solider Ergebnisse an Schwung

    Trotz eines positiven Quartalsberichts verliert die Snowflake-Aktie an Schwung. Analystenprognosen werden übertroffen, doch die hohe Bewertung und KI-Bedenken belasten den Kurs. Die Hintergründe.

    Für Sie zusammengefasst
    KI-Software-Angst - Snowflake-Aktie verliert trotz solider Ergebnisse an Schwung
    Foto: Dall-E

    Die Aktie von Snowflake ist nach der Bekanntgabe der Geschäftszahlen für das vierte Quartal des Geschäftsjahrs 2026 gefallen, obwohl das Unternehmen die Prognosen der Wall Street übertroffen hatte. Nach einem anfänglichen Anstieg von fünf Prozent fiel der Kurs im nachbörslichen Handel um bis zu 2,6 Prozent.

    Snowflake, ein Anbieter von Lösungen für Data Warehousing und Cloud-Datenmanagement, meldete für das vierte Quartal einen bereinigten Gewinn von 32 Cent pro Aktie bei einem Umsatz von 1,28 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten laut FactSet mit einem Gewinn von 27 Cent pro Aktie und einem Umsatz von 1,26 Milliarden US-Dollar gerechnet.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Snowflake Inc!
    Long
    136,21€
    Basispreis
    2,98
    Ask
    × 5,36
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    197,70€
    Basispreis
    2,69
    Ask
    × 5,33
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Besonders erfreulich war der Produktumsatz von 1,23 Milliarden US-Dollar, der die Analystenschätzungen von 1,2 Milliarden US-Dollar übertraf und im Vergleich zum Vorjahr um 30 Prozent zunahm.

    "Das vergangene Jahr war für jedes Unternehmen transformativ, da das Potenzial von KI nun greifbar geworden ist, und Snowflake steht im Zentrum der KI-Revolution für Unternehmen", kommentierte CEO Sridhar Ramaswamy die Ergebnisse.

    Trotz der positiven Zahlen gibt sich Snowflake für das kommende Geschäftsjahr vorsichtig. Das Unternehmen prognostiziert für das Fiskaljahr 2027 einen Produktumsatz von 5,66 Milliarden US-Dollar und liegt damit über den Analystenschätzungen von 5,55 Milliarden US-Dollar. Der Produktumsatz im ersten Quartal wird voraussichtlich zwischen 1,26 und 1,27 Milliarden US-Dollar liegen und entspricht damit den Markterwartungen.

    Trotz der guten Ergebnisse hat die Snowflake-Aktie seit Jahresbeginn 23 Prozent an Wert verloren. Ein Grund dafür ist die allgemeine Schwäche des Softwaresektors. Investoren befürchten, dass Künstliche Intelligenz wichtige Softwarefunktionen ersetzen könnte. Hinzu kommt, dass Snowflake mit einem KGV von 100,2 für das kommende Jahr als hoch bewertet gilt, was bei den Anlegern zu Skepsis führt.

    Snowflake Registered (A)

    +5,06 %
    -3,90 %
    -20,10 %
    -32,30 %
    +2,55 %
    +12,66 %
    -35,31 %
    -33,36 %
    ISIN:US8334451098WKN:A2QB38

    Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*. 
    *ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Snowflake Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,06 % und einem Kurs von 169,2USD auf NYSE (26. Februar 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Tech-Aktien schwanken – 3 Versorger mit Rückenwind
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    KI-Software-Angst Snowflake-Aktie verliert trotz solider Ergebnisse an Schwung Trotz eines positiven Quartalsberichts verliert die Snowflake-Aktie an Schwung. Analystenprognosen werden übertroffen, doch die hohe Bewertung und KI-Bedenken belasten den Kurs. Die Hintergründe.

    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     