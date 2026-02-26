    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSalesforce AktievorwärtsNachrichten zu Salesforce

    Salesforce-Aktie stürzt ab: Warum die Prognose Anleger schockt!

    Die Salesforce-Aktie fiel nach Börsenschluss um 5 Prozent, nachdem das Unternehmen trotz solider Quartalszahlen eine enttäuschende Prognose für das Geschäftsjahr 2027 abgegeben hatte. Die Hintergründe.

    Foto: salesforce - salesforce.com

    Im vierten Quartal des am 31. Januar beendeten Geschäftsjahres 2026 erzielte Salesforce einen Umsatz von 11,20 Milliarden US-Dollar und lag damit leicht über den erwarteten 11,18 Milliarden US-Dollar. Im Vergleich zum Vorjahr verzeichnete das Unternehmen einen Anstieg von 12 Prozent, was die schnellste Wachstumsrate seit zwei Jahren darstellt.

    Auch der Gewinn pro Aktie übertraf mit 3,81 US-Dollar die Schätzungen von 3,04 US-Dollar. Der Nettogewinn stieg auf 1,94 Milliarden US-Dollar bzw. 2,07 US-Dollar pro Aktie, ein deutlicher Anstieg im Vergleich zu 1,71 Milliarden US-Dollar bzw. 1,75 US-Dollar je Aktie im Vorjahreszeitraum.

    Trotz der positiven Ergebnisse für das vierte Quartal sorgte die schwächere Prognose als erwartet für das Geschäftsjahr 2027 für Verunsicherung. Salesforce erwartet für das Geschäftsjahr 2027 ein Umsatzwachstum von nur 10 bis 11 Prozent. Salesforce selbst gab eine Spanne von 45,8 bis 46,2 Milliarden US-Dollar an, was hinter den Markterwartungen zurückbleibt.

    CEO Marc Benioff erklärte, dass das Unternehmen 50 Milliarden US-Dollar für Aktienrückkäufe eingeplant habe, um von den aktuell niedrigen Kursen zu profitieren. Bis Mittwoch waren die Salesforce-Aktien im Jahr 2026 bereits um rund 28 Prozent gefallen, während der S&P 500 einen Anstieg von einem Prozent verzeichnete.

    Salesforce profitiert jedoch auch von strategischen Investitionen. So meldete das Unternehmen einen Gewinn von 811 Millionen US-Dollar aus seinem Anteil an Anthropic, einem Unternehmen im Bereich der künstlichen Intelligenz. Benioff deutete an, dass Salesforce rund 330 Millionen US-Dollar in Anthropic investiert habe, was mittlerweile fast ein Prozent des Unternehmens ausmache.

    Neben der KI-Strategie setzt Salesforce auch auf die Expansion seiner Technologie. Ein Beispiel ist der neue Slackbot-Assistent in der Team-Kommunikations-App Slack, der für zahlende Kunden verfügbar ist. Darüber hinaus hat Salesforce das Unternehmen Informatica für 8 Milliarden US-Dollar übernommen und plant, das Marketingunternehmen Qualified zu kaufen. Diese Akquisitionen tragen zum Umsatzwachstum bei, insbesondere Informatica, das im dritten Quartal 399 Millionen US-Dollar beisteuerte.

    Zudem revidierte das Unternehmen seine Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2030 nach oben und strebt nun 63 Milliarden US-Dollar an, mehr als die ursprünglich anvisierten 60 Milliarden US-Dollar. Die Sorgen der Investoren über das Wettbewerbsumfeld und die potenziellen Auswirkungen generativer KI-Modelle auf das Wachstum führten jedoch zu einem starken Rückgang der Aktie.

    Salesforce muss nun zeigen, wie es mit diesen Herausforderungen umgehen kann, während es weiterhin auf KI und strategische Übernahmen setzt, um in einem wettbewerbsintensiven Markt zu bestehen.

    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Salesforce Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,41 % und einem Kurs von 191,8EUR auf NYSE (26. Februar 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.


