Große Handelsplatz-Auswahl zu günstigen Konditionen

Bei der Wahl eines Neobrokers kommt es auch auf die Auswahl an Handelsplätzen an. Über SMARTBROKER+ stehen insgesamt 30 elektronische Handelsplätze, deutsche Regionalbörsen und Auslandshandelsplätze zur Verfügung. Hier ein kurzer Auszug aus dem Leistungsspektrum.

gettex: schnell, günstig, lange Handelszeiten

Wer zum Beispiel einfach nur günstig und bis in den späten Abend traden möchte, könnte seine Wertpapiere über gettex handeln. Aktien, Anleihen, ETFs und ETPs sowie Fonds handelt man hier ab 500 Euro Ordervolumen pro Trade ab 0 Euro. Wer auf weniger Ordervolume pro Trade kommt, bezahlt nur einen Euro.

Bei Derivaten gelten außerdem folgende Konditionen: 0 Euro für Derivate von UniCredit, 2 Euro für Hebelprodukte von Goldman Sachs (jeweils ab 500 Euro Ordervolumen) und Derivate weiterer Anbieter dann ab 4 Euro.

Alle hier genannten Konditionen verstehen sich jeweils zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.

Attraktiv bei gettex sind auch die langen Handelszeiten von 7:30 bis 23 Uhr.

Xetra: Marktführer für deutsche Aktien und ETFs

Wer für seine Anlagestrategie vor allem auf DAX-Werte und ETFs setzt, könnte sich Xetra näher ansehen. Dies ist das elektronische Handelssystem der Deutschen Börse. Der Anbieter argumentiert mit dem hohen Handelsvolumen in diesen Segmenten, wodurch enge Spreads möglich sind.

Über SMARTBROKER+ betragen die Ordergebühren für Xetra-Trades 4 Euro plus 0,01 Prozent (mindestens 1,50 Euro) börsenplatzabhängige Entgelte zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.

Auslandsaktien über SMARTBROKER+ handeln

Vielleicht möchte man aber eine ganz spezielle Aktie, etwa einen Nebenwert, der nicht über gängige Handelsplätze handelbar ist oder dort einen hohen Spread aufweisen würde. Dann kann sich der Kauf direkt an der Heimatbörse im Ausland lohnen. Auslandsaktien kann man über SMARTBROKER+ aktuell direkt an der Nasdaq, der NYSE, der Toronto Stock Exchange, in London oder zum Beispiel in Wien und Österreich kaufen. Die aktuell 17 angebundenen Auslandsbörsen können das erhältliche Wertpapierspektrum deutlich erweitern und nicht jeder Neobroker bietet diese Auswahlmöglichkeit.

Ordergebühren Ausland bei SMARTBROKER+

Die Gebühren für den Kauf an den Auslandsbörsen betragen jeweils 4 Euro – immer plus börsenplatzabhängige Entgelte, zzgl. möglicher Steuern und Gebühren sowie marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

Der Kauf von Aktien an Auslandsbörsen über SMARTBROKER+ ist auch in diesem Beitrag beschrieben: Internationale Handelsplätze nutzen

Ob sich die Ordergebühren im Ausland lohnen, wenn man zum Beispiel direkt Aktien an der US-Börse kauft, muss man sich im Einzelfall ansehen. Erfahrene Viel-Trader können sich die Vielzahl angebotener Auslands-Handelsplätze aber zunutze machen.

Tipp: Am liquidesten sind Aktien an den Auslandsbörsen immer zu den dortigen Handelszeiten.

Alle aktuell angebotenen Handelsplätze mit den jeweiligen Handelszeiten findest du hier: Handelsplätze bei SMARTBROKER+