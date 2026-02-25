Kartellalarm um Azure: Droht Microsoft Ärger in Japan?

Nach Angaben einer mit der Angelegenheit vertrauten Person prüft die Behörde, ob das in Redmond ansässige Unternehmen Kunden daran gehindert hat, konkurrierende Cloud-Dienste zu nutzen. Demnach soll Microsoft verhindert haben, dass eigene oder Fremd-Software auf anderen Plattformen als Azure läuft. Die Behörde habe eine Vor-Ort-Inspektion im Tokioter Büro von Microsoft Japan gestartet, um zu klären, ob weitere Schritte nötig sind, sagte die Person, die anonym bleiben wollte, da es sich um nicht öffentliche Informationen handelt.

Japans Wettbewerbsbehörde nimmt Microsofts Cloud-Geschäft ins Visier, wie Bloomberg berichtete. Die japanische Fair Trade Commission untersucht die lokale Einheit des US-Konzerns wegen möglicher wettbewerbswidriger Praktiken rund um die Plattform Azure.

Eine Sprecherin der japanischen Wettbewerbsbehörde lehnte eine Stellungnahme ab. Ein Vertreter von Microsoft Japan erklärte in einer Mitteilung, das Unternehmen kooperiere "vollumfänglich" mit den Anfragen der Behörde. Zuvor hatte die Wirtschaftszeitung Nikkei über die Untersuchung berichtet.

Milliardenmarkt im Fokus

Microsoft liefert sich weltweit einen intensiven Wettbewerb mit Amazon und Alphabet um Marktanteile im Cloud- und Geschäft mit Künstlicher Intelligenz. Insbesondere Japan gilt als Schlüsselmarkt. Große Industriekonglomerate und Banken treiben dort die Nachfrage nach leistungsfähigen Cloud- und KI-Lösungen. Die drei großen US-Anbieter investieren massiv, um sich eine führende Position zu sichern.

Der Markt wächst rasant. Die Entwicklung generativer Künstlicher Intelligenz erhöht den Bedarf an Hochleistungsservern und skalierbaren Cloud-Infrastrukturen. Das Marktforschungsunternehmen IDC erwartet, dass der japanische Cloud-Markt bis 2029 ein Volumen von 19 Billionen Yen erreicht (102,904 Milliarden Euro). Damit würde sich der Markt gegenüber 2024 in etwa verdoppeln.

Strengere Gangart gegen US-Tech

Japans Kartellwächter gehen zunehmend entschlossen gegen die aus ihrer Sicht wachsende Marktmacht großer US-Technologiekonzerne vor. Die Behörde orientiert sich dabei an Regulierungsinitiativen im Ausland. Im vergangenen Jahr erließ sie eine Unterlassungsverfügung gegen Google. Die Behörde warf dem Android-Anbieter vor, Geschäftspartner verpflichtet zu haben, eigene Smartphone-Anwendungen bevorzugt zu behandeln.

Auch im Cloud-Sektor will die Wettbewerbsbehörde nach eigenen Signalen faire Marktbedingungen sichern. Das gilt insbesondere mit Blick auf den erwarteten Nachfrageschub durch Künstliche Intelligenz. Zwar verfügt Japan über eigene Rechenzentrumsbetreiber, und die Regierung fördert diese im Rahmen ihrer Cybersicherheitsstrategie. Doch wie in vielen anderen Ländern dominieren US-Anbieter weite Teile des Marktes.

Ob die Untersuchung konkrete Konsequenzen für Microsoft nach sich zieht, ist offen. Klar ist jedoch: Der Kampf um die Cloud wird nicht nur technologisch, sondern zunehmend auch regulatorisch entschieden.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion