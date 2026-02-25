    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Private Kredite auf Rekordkurs

    Privatkapital sprudelt: Darum erleben Schwellenländer eine Finanzrevolution

    Private Kapitalinvestitionen steigen massiv in Schwellenländern: Im letzten Jahr befanden sie sich mit einem Anstieg von 33 Prozent auf 150,3 Milliarden US-Dollar auf Rekordkurs.

    Foto: OpenAI

    Investoren gaben 2025 22,3 Milliarden US-Dollar an privaten Krediten in Schwellenländern aus, wie Reuters berichtet und aus am Mittwoch veröffentlichten Daten hervorgeht. Hintergrund sind die restriktivere Kreditvergabe der Banken und Turbulenzen an traditionell sicheren Märkten. Das Volumen liegt fast 40 Prozent über dem bisherigen Rekordwert von 2016, wie Daten der Global Private Capital Association zeigen. Die Zahlen geben Einblick in die Verlagerung privater Kredite in Schwellenländer, da die Renditen westlicher Projekte sinken und die Sorgen um Zahlungsausfälle zunehmen.

    Es wird zudem ein Anstieg der privaten Kapitalinvestitionen in Schwellenländer um 33 Prozent auf 150,3 Milliarden US-Dollar ersichtlich, wie die Daten des Branchenverbands GPCA zeigten. Diese Zahlen der GPCA, einem Verband, der private Investoren mit einem verwalteten Vermögen von über 2 Billionen US-Dollar in Entwicklungsländern vertritt, umfassen Private Credit, Private Equity, Venture Capital sowie auf Infrastruktur und natürliche Ressourcen fokussierte Fonds.

    Der Anteil des privaten Kredits an diesem Gesamtvolumen stieg auf 14 Prozent, während der Anteil des Risikokapitals zum vierten Mal in Folge auf 24 Prozent sank. Fast ein Viertel der privaten Kapitalausgaben floss in Infrastrukturprojekte  – allein Indien machte davon 8,8 Milliarden US-Dollar aus, wie Jeff Schlapinski, Forschungsdirektor der GPCA, sagte. Mit Blick auf das Wachstum des privaten Kreditwesens sagte Schlapinski gegenüber Reuters: "Es gibt eine Reihe von Unternehmen, die von traditionellen Banken nicht ausreichend bedient werden. Sie suchen nach alternativen FinanzierungsquellenWir beobachten dieses wachsende Interesse wirklich branchenübergreifend – insbesondere im Bereich Energie und digitale Infrastruktur."

    Auf Schwellenländer entfallen weniger als 10 Prozent des globalen privaten Kreditmarktes, dessen Volumen die Bank für internationalen Zahlungsausgleich auf über 1,2 Billionen US-Dollar schätzt. Auch die breiten privaten Kapitalströme konzentrierten sich auf Großprojekte – und die Anzahl der Transaktionen ging trotz des starken Anstiegs der Gesamtausgaben um 10 Prozent zurück. Ein Teil dieses Rückgangs war auf die rückläufige Risikokapitalaktivität in China und Südostasien zurückzuführen.

    Schlapinski erklärte jedoch generell, dass das lokale Kapital in China zunehme. Die privaten Investitionen in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt sanken das vierte Jahr in Folge auf 29,7 Milliarden US-Dollar – fast 75 Prozent unter dem Niveau von 2021. Schlapinski sagte: "China scheint zunehmend ein lokalisierter Markt zu sein… daher werden staatliche Vorgaben, Fördermittel und lokale Investoren zu einem immer wichtigeren Bestandteil des Ökosystems."

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

     

