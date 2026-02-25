    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Aktien New York Ausblick

    169 Aufrufe 169 0 Kommentare 0 Kommentare

    Erholung dürfte weitergehen - KI-Champ Nvidia im Fokus

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Märkte bauen Gewinne aus, Zoll-Entwarnung!!
    • Nvidia-Zahlen warten, Anleger sehr vorsichtig
    • Gericht stoppt Notstands-Zölle, Trumps Werkzeug
    Aktien New York Ausblick - Erholung dürfte weitergehen - KI-Champ Nvidia im Fokus
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen dürften zur Wochenmitte ihre Erholungsgewinne vom Vortag leicht ausbauen. Es herrscht ein wenig Erleichterung, denn zum Thema Zölle gab es am Vorabend anlässlich der Rede an die Nation vom US-Präsidenten keine neuen Hiobsbotschaften. Vorsichtig bleiben die Anleger gleichwohl, denn nachbörslich wird KI-Champion Nvidia seine Quartalszahlen vorlegen und wohl auch einen Ausblick auf das neue Jahr geben.

    Der Broker IG taxierte den bekanntesten Wall-Street-Index Dow Jones Industrial rund eine Stunde vor dem Börsenauftakt 0,35 Prozent höher auf 49.350 Punkte. Der von Technologiewerten dominierte Nasdaq 100 dürfte 0,46 Prozent höher starten und damit auf 25.092 Zähler steigen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NASDAQ 100!
    Short
    27.567,41€
    Basispreis
    20,49
    Ask
    × 11,37
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.374,66€
    Basispreis
    23,17
    Ask
    × 11,25
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Während seiner Rede am Vorabend hatte Präsident Donald Trump die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs gegen seine Zölle als "bedauerlich" kommentiert. Der Supreme Court hatte am vergangenen Freitag untersagt, unter Berufung auf ein Notstandsgesetz Zölle auf den Import von Waren aus vielen Ländern zu verhängen. Derlei Zölle hatte Trump zuvor am Kongress vorbei in Kraft gesetzt.

    Nach dem Urteil hatte Trump direkt angekündigt, andere Wege für seine Zollpolitik nutzen zu wollen und dann neue Zölle auf einer neuen Rechtsgrundlage angekündigt. Wie weit der damit kommt, ist ungewiss, doch laut Chefmarktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank nimmt das Gerichtsurteil Trump ein zentrales Werkzeug seiner politischen Agenda aus der Hand: die Fähigkeit, permanente Zölle spontan aktivieren oder deaktivieren zu können.

    Wichtiger als die Zölle seien an diesem Mittwoch allerdings die nach Börsenschluss erwarteten Quartalszahlen von Nvidia , schrieb Stanzl. "Angesichts der hohen Erwartungen werden Anleger heute Abend in Nvidias Bilanz versuchen, das sprichwörtliche Haar in der Suppe zu finden." Es dürfe daher "nichts schiefgehen, sonst könnte die Stimmung schnell kippen". Ähnlich sehen dies die Experten von Index-Radar: "Der Chipkonzern gilt als Seismograf für die Investitionsbereitschaft im KI-Komplex." Angesichts der massiven Investitionsprogramme der großen Tech-Konzerne erwarte der Markt mehr als gute Zahlen. Nur deutlich bessere Aussichten dürften neue Dynamik entfachen. "Alles darunter könnte als 'nicht gut genug' gewertet werden."

    Neben Nvidia wird nachbörslich auch der Software-Konzern Salesforce mit Zahlen in den Blick rücken. Seit Jahresbeginn hat die Aktie 30 Prozent verloren, - die kleine Stabilisierung von plus 4,1 Prozent am Vortag eingerechnet. Der Rückenwind kam laut den Index-Radar-Experten indirekt vom OpenAI-Konkurrenten Anthropic, der neue Anwendungsmöglichkeiten seines Chatbots für klassische Unternehmensbereiche wie Personalwesen und Investmentbanking vorstellt hatte. Die Botschaft sei gewesen, dass KI bestehende Softwarestrukturen ergänze und sie nicht zwangsläufig ersetze, was am Markt für Erleichterung gesorgt habe.

    Zuvor allerdings stehen noch Quartalsberichte von Firstsolar oder Workday auf der Agenda sowie auch von Axon und der Cava Group. Das Photovoltaik-Unternehmen Firstsolar enttäuschte vor allem mit seinem Umsatzausblick für 2026, was der Aktie vorbörslich ein Minus von 16 Prozent einbrockte. Für Workday ging es zugleich um 9,6 Prozent abwärts. Der Anbieter von Cloud-Software für das Finanz- und Personalwesen enttäuschte mit seinen Quartalsumsätzen aus Abonnements, woraufhin erneut allgemeine KI-Sorgen bei den Anlegern aufflammten.

    Axon Enterprise indes gewannen vor dem Börsenstart 16,2 Prozent, denn der Sicherheitsspezialist und Hersteller der Elektroschockpistole Taser übertraf mit seinem Quartalsgewinn je Aktie die Erwartungen. Für Cava Group ging es unterdessen um 9,5 Prozent nach oben, denn die Schnellrestaurantkette überzeugte trotz schwieriger Bedingungen mit einem optimistischen Ausblick./ck/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,95 % und einem Kurs von 156,0 auf Tradegate (25. Februar 2026, 14:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +4,73 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,07 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,02 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 255,71USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 240,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 275,00USD was eine Bandbreite von +45,60 %/+66,83 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow Jones. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    9 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien New York Ausblick Erholung dürfte weitergehen - KI-Champ Nvidia im Fokus Die US-Börsen dürften zur Wochenmitte ihre Erholungsgewinne vom Vortag leicht ausbauen. Es herrscht ein wenig Erleichterung, denn zum Thema Zölle gab es am Vorabend anlässlich der Rede an die Nation vom US-Präsidenten keine neuen Hiobsbotschaften. …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     