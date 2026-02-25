Coppernico schließt Gravitations- und Magnetikmessungen ab und verfeinert große Skarn-Porphyr-Ziele

Vancouver, Canada – 25. Februar 2026 / IRW-Press / Coppernico Metals Inc. (TSX: COPR, OTCQB: CPPMF, FWB: 9I3) („Coppernico“ oder das „Unternehmen“) freut sich, erste Ergebnisse der vor kurzem abgeschlossenen Gravitations-, Magnetfeld- und hochauflösenden Photogrammetrie-Untersuchungen im Gebiet zwischen Antapampa und Tipicancha in seinem Projekt Sombrero in Peru bekannt zu geben (Abbildung 1). Diese hochauflösenden Datensätze erhöhen das Vertrauen in die geologische Interpretation des Untergrunds erheblich und verfeinern die dreidimensionale („3D“) Architektur und die strukturelle Kontrolle mehrerer großflächiger Skarn- und Porphyrziele. Das Unternehmen integriert diese Ergebnisse derzeit in ein auf mehrere Ziele ausgerichtetes Bohrprogramm, das für die Jahre 2026 bis 2027 geplant ist.

Highlights:

- Die Datensätze der neuen Gravitations- und Magnetikmessungen verbessern die Definition mehrerer großflächiger Skarn- und Porphyrsysteme unter der Deckschicht erheblich und definieren insbesondere wichtige Zielgebiete genauer, unter anderem:

Fierrazo : Magnetitreicher Skarnkörper, der sich unter einer Deckschicht über ca. 700 Meter („m“) erstreckt, wobei historisch nur eine Streichlänge von ca. 200 Metern bebohrt wurde;

Nioc : Skarn-Porphyr-System mit einer Länge von mehr als 1,5 Kilometern („km“) und zusammen auftretenden magnetischen, gravimetrischen und Aufladbarkeitsanomalien; durch Bohrungen noch vollkommen unerkundet;

Tipicancha : Lithocap-Umgebung, die durch gut definierte niedrige Magnetikwerte und starke strukturelle Kontrollen gestützt wird, mit einem großen Alterationsbereich von mindestens 1,5 km, der auf Porphyrpotenzial hindeutet.

- Die Datensätze verbessern die Zieldefinition erheblich, indem sie die Probebohrungen innerhalb der bestehenden Systeme filtern und fokussieren; dadurch ist Coppernico in der Lage, seine nächste Bohrphase, die vorbehaltlich einer zusätzlichen Finanzierung für 2026 bis 2027 geplant ist, auf die aussichtsreichsten Bereiche mehrerer großer Skarn-Porphyr-Gebiete zu konzentrieren.

- Mit technischem Elan, fortschreitenden Genehmigungen und starker Unterstützung der lokalen Gemeinschaften starten wir ins Jahr 2026, um eine auf die Entdeckung mehrerer Ziele ausgerichtete Bohrkampagne durchzuführen.

Abbildung 1: Umfang der magnetischen, photogrammetrischen, gravimetrischen und IP-Untersuchungen im Projekt Sombrero.

Ivan Bebek, Chairman und CEO von Coppernico Metals, nahm dazu wie folgt Stellung: „Die neuen Gravitations- und Magnetfelddatensätze stellen einen bedeutenden Fortschritt für unser Verständnis der Geologie zwischen Antapampa und Tipicancha dar und haben mehrere großflächige Ziele aufgezeigt, die noch nicht untersucht wurden. Mit dieser technischen Grundlage ist Coppernico nunmehr hervorragend positioniert, um ein umfangreiches, mehrere Ziele umfassendes Bohrprogramm zu starten, das mehrere Möglichkeiten für eine bahnbrechende Entdeckung bieten könnte.

Parallel dazu haben wir bei unseren wichtigsten Partnerschaften mit den lokalen Gemeinschaften in der Region bedeutende Fortschritte erzielt und treiben die Genehmigungsverfahren und die technische Zielausrichtung im gesamten Konzessionsgebiet Sombrero voran. Unsere langfristige Vision ist es, den äußerst ertragreichen Andahuaylas-Yauri-Gürtel, in dem sich mehrere bedeutende aktive Minen befinden, ca. 200 Kilometer nach Osten zu erweitern, indem wir potenziell mehrere neue hochgradige Kupfer-Gold-Entdeckungen erschließen, zumal sich die Aussichten für die Kupferpreise weiter verbessern.“

Explorationsprogramm 2026 mit Fokus auf Entdeckungen in Sombrero

Die durch diese neuen geophysikalischen Datensätze gewonnenen Erkenntnisse geben dem Unternehmen mehr technische Zuversicht und einen klareren Rahmen für die Bohrzielfestlegung; dies ermöglicht einen fokussierteren und kapitaleffizienteren Ansatz für die Untersuchung dieses großen und komplexen Systems.

Dank einer gestärkten Explorationspipeline, wachsenden Partnerschaften mit den lokalen Gemeinschaften und aktiven Bohrgenehmigungen für mehrere Zielgebiete im Bezirk Sombrero ist das Unternehmen in der Lage, sein erstes umfassendes, hochwirksames und auf Entdeckungen fokussiertes Bohrprogramm durchzuführen, wobei mehrere große und hochprioritäre Ziele gleichzeitig vorangetrieben werden.

Neue geophysikalische Daten verbessern die Definition der Zielgebiete

Die vor kurzem abgeschlossenen Untersuchungen verbesserten die Datenauflösung in mehreren wichtigen Zielgebieten erheblich. Diese neuen Arbeiten umfassen:

- Magnetik: Verbesserte Erkennung von magnetitreichen Skarnfronten, Feeder-Dykes, Strukturen und entmagnetisierten Porphyrzentren.

- Gravitation: Deutliche Dichtekontraste, die Kalkstein, Intrusionszentren und dichte Skarn-Alterationen kennzeichnen.

- Photogrammetrie: Hochauflösende Topographie zur Unterstützung einer verfeinerten strukturellen und lithologischen Interpretation.

Die Integration dieser Datensätze wird verwendet, um die geologische 3D-Modellierung zu aktualisieren und das Konfidenzniveau der Bohrziele unterhalb der postmineralischen Deckschicht zu verbessern, indem wichtige strukturelle Korridore und die 3D-Architektur der mineralisierten Systeme kartiert werden (Abbildung 2). Dieser integrierte Ansatz ist in einem Gebiet in der Größenordnung von Sombrero besonders wichtig, da dort möglicherweise mehrere Intrusiv- und Skarnzentren zusammen vorkommen und die Mineralisierung vertikal und lateral zoniert sein kann.

Abbildung 2: 3D-Inversionen von Gravitations-, Magnetfeld- und Aufladbarkeitsdatensätzen (IP) mit Filterung zur Hervorhebung anomaler Werte (Gravitation >2,71 g/cm³, Magnetik >0,1 SI und Aufladbarkeit >20 mV/V). Bereiche, in denen sich diese Anomalien überlappen, stellen prioritäre Zonen von Interesse für die Exploration dar. Die Inversionen verfeinern zudem die geologische 3D-Architektur des Systems, verbessern die Interpretation des Untergrunds und unterstützen die Bohrzielfestlegung.

Datensatz-Interpretation hochprioritärer Ziele

Die jüngste Interpretation verdeutlicht mehrere prioritäre Zielgebiete zwischen Antapampa und Tipicancha mit einer Größe und geologischen Merkmalen, die mit bedeutenden Porphyr-Skarn-Systemen im Einklang stehen.

Chumpi und Corrales (innerhalb von Ccascabamba) | Überdecktes, gemischtes Sulfid-Magnetit-Skarn-Ziel

Dieses Gebiet ist zu fast 100 % mit flachem Vulkangestein bedeckt. Die neuen geophysikalischen Daten definieren eine langgestreckte, nach Nordosten verlaufende magnetische Anomalie, die sich mit einer sehr großen Schwerkraft-Anomalie ähnlicher Orientierung überlappt und an deren Rand liegt. Dieses Gebiet ist mit Zonen erhöhter Aufladbarkeit durchsetzt. Es handelt sich um eine ausgedehnte Zielzone, die wahrscheinlich eine stark mit Skarn alterierte und potenziell mineralisierte (Magnetit +/- Sulfide) Kontaktzone darstellt, die mit gemischtem Sulfid-Magnetit-Skarn im Einklang steht (Abbildung 3).

Abbildung 3: Geophysikalische Ergebnisse aus Nioc und Ccascabamba: Nebeneinander angeordnete Karten für Magnetik, Gravitation und Aufladbarkeit, die DIA- und SD-Bohrgenehmigungen, frühere Bohrlöcher und ausgewählte Schürfergebnisse zeigen.

Fierrazo (innerhalb von Ccascabamba) | Magnetitreiches Brownfield-Skarn-Zielgebiet mit historischen Bohrlöchern

Fierrazo stellt ein Brownfield-Skarn-Ziel dar und wird ein erster Schwerpunkt des kommenden Bohrprogramms 2026/2027 sein. Die neuen Daten unterstützen einen etwa 700 m langen magnetitreichen Skarnkörper, der sich in die Tiefe erstreckt, wobei nur 200 m Streichlänge historisch bebohrt wurden (Abbildung 4). Das System erstreckt sich entlang eines deutlichen Intrusiv-Kalkstein-Kontakts und ist sowohl in Streichrichtung als auch in der Tiefe offen. Geplant ist ein erstes Bohrprogramm über ca. 2.500 m, das je nach den Ergebnissen auf über 5.000 m erweitert werden kann.

Abbildung 4: Geologische Karte und Querschnitt von Fierrazo mit geplanten Bohrlöchern sowie Umriss der Gravitations- und Aufladbarkeitsmerkmale in ca. 3.800 m Höhe.

Nioc | Zweites großes Skarn-/Porphyr-System

Die Oberflächenkartierung und umfassende Entnahme von Schlitzproben in Kombination mit einer erhöhten Aufladbarkeit hatten Nioc bereits als weiteres prioritäres Bohrziel identifiziert. Die neuen Magnetfeld- und Gravitationsdaten verfeinern dieses Ziel weiter, wobei ausgedehnte Zonen (über 1,5 km) mit erhöhter Gravitation und Magnetik die Bereiche mit erhöhter Aufladbarkeit überlappen (Abbildungen 2 und 3). Diese geophysikalischen Merkmale deuten auf ein dichtes, magnetitreiches Skarnsystem mit damit vergesellschafteter eingesprengter Sulfidmineralisierung hin. Nioc ist ein prioritäres Ziel mit Potenzial für ein großflächiges mineralisiertes Skarnsystem, das durch Bohrungen noch völlig unerkundet ist. Das Unternehmen befindet sich in einem fortgeschrittenen Stadium der Bemühungen um eine Zugangsvereinbarung mit den Gemeinschaften; ist diese erreicht, werden Genehmigungsanträge für die Bohrungen gestellt.

Tipicancha | Lithocap-/Porphyr-Ziel

Die Magnetikmessung umreißt einen klar definierten Korridor mit niedrigerem Magnetfeld, der mit kartiertem alteriertem andesitischem Vulkangestein korreliert. Diese „stille“ magnetische Signatur ist charakteristisch für Lithocap-Umgebungen, in denen eine intensive hydrothermale Alteration magnetische Mineralien zerstört. Durch strukturelle Analyse wurden Korridore in Richtung ONO–WSW und Schnittpunkte in Richtung NNO–SSW identifiziert, in denen sich offenbar mineralisierende Flüssigkeiten konzentrieren (Abbildung 5). Es wurde ein erstes Bohrprogramm über 2.000 m konzipiert, um die Geometrie und Ausrichtung der Mineralisierung unter der Oberfläche dieses großen hydrothermalen Systems zu ermitteln.

Abbildung 5: Lithocap-Alteration von Tipicancha, niedrige magnetische Signatur und vor kurzem kartierte Strukturen.

Tabelle 1: Merkmale der wichtigsten Ziele auf Sombrero1

Ziel Lagerstätten-Typ (Interpretation) Wichtigste Merkmale Geophysikalische Signatur Geplante Bohrungen (2026/2027) Fierrazo Magnetitreicher Skarn ~700 m langes Gravitationsmerkmal am Rand eines größeren dichten Körpers; ~200 m historisch gebohrt; in alle Richtungen offen Starke Gravitation und magnetische Hochwerte – klassische Magnetit-Skarn-Reaktion Teil der EIA-Sd-Genehmigung für Huancasancos (~2.500 m im ursprünglichen Programm; mögliche Erweiterung auf über 5.000 m) Chumpi - Corrales Gemischte Magnetitsulfid-Skarn + Porphyr 3,5 km breites Skarnsystem mit mehreren strukturellen Korridoren; weitgehend unbebohrt Mäßige bis hohe Magnetik und Gravitation, lokal erhöhte Aufladbarkeit (IP) Im Rahmen der bestehenden DIA-Genehmigung und der erweiterten EIA-Sd-Genehmigung (Bohrmetertiefe noch festzulegen) Nioc Gemischtes Magnetitsulfid-Skarn-System + Porphyr > 1,5 km langes Skarnsystem mit magnetitreicher Kupfermineralisierung an der Oberfläche, mehrphasiges intrusives Zentrum Überlappende, starke magnetische, gravitative und aufladbarkeits-bezogene Anomalien Bohrungen im Rahmen der zweiten Community-Vereinbarung und separater Genehmigung (Bohrmetertiefe noch festzulegen) Tipicancha Lithocap / Porphyr-Umgebung > 1,5 km Lithokappe, die andesitische Vulkanite umwandelt; starke strukturelle Kontrolle Ausgeprägte magnetische Tiefenanpassung mit kartografischer Veränderung Teil der EIA-Sd-Genehmigung für Huancasancos (~2.000 m im ursprünglichen Programm) Antapampa Gemischter Magnetitsulfid-Skarn + Porphyr ~1 km Skarn-/Intrusivkomplex. Magnetit- und Sulfid-Skarn an der Oberfläche Der südliche und östliche Teil des Zielgebiets weisen erhöhte Gravitations- und Magnetfeldwerte auf. Bohrungen im Rahmen der zweiten Community-Vereinbarung und separater Genehmigung (Bohrmetertiefe noch festzulegen)

1. Geologische und geophysikalische Eigenschaften auf hoher Ebene der vorrangigen Ziele für das Bohrprogramm 2026/2027.

Tim Kingsley, VP Exploration von Coppernico Metals, merkte dazu an: „Wir freuen uns sehr über die Ergebnisse dieser Untersuchungen. Die ersten Ergebnisse werden genutzt, um diese bedeutenden, mehrere Kilometer großen Skarn- und Porphyr-Ziele, die größtenteils noch nicht durch Bohrungen untersucht wurden, genauer zu definieren.

Die ersten 20 Bohrlöcher unseres ersten Phase-1-Bohrprogramms lieferten wichtige Erkenntnisse über den Untergrund und ermöglichen es uns, die entsprechenden technischen Studien für die Zielfindung innerhalb der weitgehend überdeckten Skarn- und Porphyrsysteme abzustimmen und zu priorisieren. Mit diesen neuen Datensätzen zu Gravitation, Magnetik und Photogrammetrie verfügen wir nun über einen wesentlich solideren technischen Rahmen, um Bohrstandorte zu priorisieren und uns auf die vielversprechendsten Teile jedes Systems in Sombrero zu konzentrieren.

Das Projekt Sombrero ist groß und geologisch komplex mit einer ausgedehnten, aber flachen vulkanischen und postmineralischen Deckschicht, die einen Großteil der darunter liegenden Mineralsysteme verdeckt. Einzelne Mineralisierungszentren wie die Ziele Nioc, Ccascabamba und Tipicancha stellen ausgedehnte Systeme dar, die eine systematische Vektorisierung zur Mineralisierung erfordern, die an mehreren Stellen und in mehreren Tiefen innerhalb jedes Ziels auftreten kann.“

Aktualisierung der Genehmigungen

Das Unternehmen verfügt über aktive Bohrgenehmigungen in Ccascabamba und finalisiert derzeit die zuvor eingereichte EIA-Sd-Bohrgenehmigung, um das genehmigte Bohrgebiet auf Fierrazo, Tipicancha und Chumpi auszuweiten. Das Unternehmen treibt außerdem weitere Vereinbarungen mit mehreren Kommunen voran und wird nach deren Abschluss weitere Bohrgenehmigungen für das gesamte Sombrero-Grundstückspaket auf Distriktebene beantragen.

Coppernico startet mit wachsender technischer Zuversicht, Fortschritten bei der Genehmigung und einer starken Ausrichtung auf die Gemeinden in das Jahr 2026 und positioniert das Unternehmen so, dass es systematisch mehrere großflächige Skarn- und Porphyrzentren in Sombrero testen kann.

Coppernico auf der PDAC 2026

Coppernico wird an mehreren Veranstaltungen während der bevorstehenden Convention der Prospectors & Developers Association of Canada („PDAC“) 2026 in Toronto teilnehmen. Das Management steht während der gesamten Woche für Gespräche mit Investoren und Branchenvertretern zur Verfügung.

Red Cloud Pre-PDAC Mining Showcase

26. bis 27. Februar 2026

Omni King Edward Hotel – 37 King Street East, Toronto, ON M5C 1E9

- Unternehmenspräsentation

Datum: Donnerstag, 26. Februar, um 10:20 Uhr

Ort: Kensington Presentation Room

Details zur Konferenz: https://redcloudfs.com/prepdac2026/

PDAC 2026

1. bis 4. März 2026

Metro Toronto Convention Centre – Bremner Blvd 222, Toronto, ON

- Programm für Nachhaltigkeit und Kapitalmärkte

CEO Ivan Bebek wird an der Sitzung mit dem Titel „Das Geschäft der Nachhaltigkeit: Finanzierung des nächsten Kapitels im Bergbau“ im Rahmen des Programms für Nachhaltigkeit und Kapitalmärkte teilnehmen. Herr Bebek wird darlegen, wie Coppernico das AGROIDEAS-Rahmenwerk für soziale Entwicklung in die Strategie des Sombrero-Projekts in Peru integriert hat, und dabei hervorheben, wie proaktive Partnerschaften mit der Gemeinde und eine strukturierte Zusammenarbeit mit der Regierung zur Risikominderung, zum Projektfortschritt und zur langfristigen Wertschöpfung innerhalb des ESG-Rahmenwerks des Unternehmens beitragen.

Datum: Montag, 2. März, 11:45 bis 13:15 Uhr

Ort: Raum 714, Trade Show South, Ebene 700

Details zur Sitzung: https://pdac.ca/convention-2026/programming-2026/sustainability-progra ...

- Ausstellungsstand Nr. 2413B

Datum: Dienstag, 3. März, und Mittwoch, 4. März 2026

Ort: Stand Nr. 2413, Investors Exchange, Trade Show South

- Aussteller-Spotlight-Präsentation

Datum: Mittwoch, 4. März, von 10:00 bis 10:15 Uhr

Ort: Northern Lights Learning Hub, Trade Show North, Ebene 300

Details zur Präsentation: https://pdac.ca/convention-2026/programming-2026/exhibitor-spotlight-2 ...

Präsentationsunterlagen werden, sofern verfügbar, auf der Website des Unternehmens veröffentlicht und über dessen offizielle Social-Media-Kanäle geteilt. Investoren werden gebeten, persönlich teilzunehmen.

Informationen zur Anmeldung für die PDAC 2026 finden Sie unter: https://pdac.ca/convention-2026/attending-2026/registration-2026/fees- ...

Technische Offenlegung und qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Tim Kingsley, M.Sc., CPG, Vice President of Exploration von Coppernico, einem „qualifizierten Sachverständigen“ (gemäß NI 43-101) geprüft und genehmigt. Herr Kingsley beaufsichtigte das Probenahmeprogramm und überprüfte die hierin veröffentlichten Daten.

Qualitätskontrolle

Die Schlitzproben waren in der Regel zwischen 1 und 2 Meter lang; jedoch konnten die Probenlängen auf bis zu 0,5 Meter reduziert werden, wenn lithologische oder signifikante mineralogische Veränderungen beobachtet wurden, um die scheinbare Breite der Mineralisierung genau widerzuspiegeln. Die Analyseproben wurden durch Schneiden eines kontinuierlichen Schlitzes in das Grundgestein mit einer tragbaren Steinsäge entnommen. Die einzelnen Proben wogen zwischen 3 und 7 Kilogramm. Die Proben wurden in Plastiktüten gesammelt, mit einer eindeutigen Referenznummer versehen und zur Vorbereitung und Analyse an die ALS Laboratories in Lima, Peru, geschickt. Die Aufbereitung umfasste das Zerkleinern der Probe auf 90 % < 2 mm und das Pulverisieren von 1.000 g zerkleinertem Material auf mehr als 95 % < 106 Mikrometer. Alle Proben wurden mit einer Feuerprobe mit einem Nenngewicht von 30 g und Atomabsorptionsanalyse (Au-AA23) sowie einer Multielementanalyse mit vier Säuren und ICP-AES/ICP-MS-Methode (ME-MS61) untersucht. Wenn die MS61-Ergebnisse größer oder nahe 10.000 ppm Cu oder 10.000 ppm Zn lagen, wurden die Untersuchungen mithilfe der Vier-Säuren-Aufschlussmethode für Erzgehalte (Cu-OG62) wiederholt. QA/QC-Programme für Schlitzproben 2025 einschließlich interner Standardproben, Leerproben und Duplikate, Laborduplikate, Laborstandards und Laborleerproben zeigen eine insgesamt gute Genauigkeit und Präzision.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

Ivan Bebek

Chair & CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Coppernico Metals Inc.

Telefon: +1 778 729 0600

E-Mail: info@coppernicometals.com

Website: www.coppernicometals.com

Twitter: @CoppernicoMetal

LinkedIn: www.linkedin.com/company/coppernico-metals/

Über Coppernico

Coppernico ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Wertschöpfung für Aktionäre und Interessengruppen durch sorgfältige Projektbewertung und Exploration konzentriert, mit dem Ziel, großflächige, hochgradige Kupfer-Gold-Lagerstätten auf dem amerikanischen Kontinent zu entdecken. Das Management und die technischen Teams des Unternehmens können auf eine erfolgreiche Erfolgsbilanz bei der Kapitalbeschaffung, der Entdeckung und der Monetarisierung von Explorationserfolgen zurückblicken. Coppernico verfolgt das Ziel, sich als führendes Explorationsunternehmen für Kupfer und Gold zu etablieren. Über seine hundertprozentige peruanische Tochtergesellschaft Sombrero Minerales S.A.C. konzentriert sich das Unternehmen derzeit auf die Zielgebiete Ccascabamba (zuvor als Sombrero Main bezeichnet) und Nioc innerhalb des Projekts Sombrero in Peru, seinem Referenzprojekt. Gleichzeitig prüft es regelmäßig weitere erstklassige Projekte, die das Unternehmen eventuell erwerben könnte.

Das Projekt Sombrero ist ein Konzessionsblock von ungefähr 56.400 Hektar (564 Quadratkilometer), das sich am nordwestlichen Rand des weltbekannten Andahuaylas-Yauri-Trends in Peru befindet. Es besteht aus einer Reihe von vielversprechenden Explorationszielen, die durch Kupfer-Gold-Skarn- und Porphyr-Systeme sowie epithermale Edelmetall-Systeme gekennzeichnet sind. Der technische Bericht des Unternehmens gemäß NI 43-101 mit Stichtag 17. April 2024, der am 23. Mai 2024 bei SEDAR+ eingereicht wurde, konzentriert sich auf die Zielgebiete Ccascabamba und Nioc des Projekts Sombrero.

Coppernico Metals Inc. ist derzeit an der Toronto Stock Exchange unter dem Symbol „COPR“ notiert, wird am OTCQB Venture Market unter dem Symbol „CPPMF“ gehandelt und von bestimmten Händlern im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol „9I3“ außerbörslich gehandelt. Weitere Informationen über Coppernico finden Sie im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca).

Warnhinweis

Der Inhalt dieses Dokuments wurde nicht von einer Aufsichtsbehörde genehmigt.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend als „zukunftsgerichtete Aussagen” bezeichnet). Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie „könnte“, „sollte“, „voraussichtlich“, „erwarten“, „beabsichtigen“ und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet und umfassen unter anderem Aussagen in Bezug auf: die Interpretation von Schwerkraft-, Magnet- und Photogrammetrie-Datensätzen, den prospektiven Charakter identifizierter Ziele für zukünftige Explorationen und das Potenzial der interpretierten mineralisierten Systeme, die Pläne und den voraussichtlichen Zeitplan des Unternehmens für zukünftige Bohrprogramme sowie die Fähigkeit des Unternehmens, die für die Finanzierung solcher Explorationsaktivitäten erforderlichen Finanzmittel zu beschaffen. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen, und man sollte sich nicht übermäßig auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf einer Reihe von Annahmen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen offengelegt oder impliziert werden. Leser sollten die Risiken beachten, die im Jahresinformationsformular 2024 des Unternehmens und anderen kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden erläutert werden, die unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Diese Faktoren sind nicht erschöpfend und sollten auch nicht als solche ausgelegt werden. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in hohem Maße auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen ausdrücklich diesem Vorbehalt. Alle zukunftsgerichteten Informationen und die diesbezüglichen Annahmen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen nach dem Datum dieser Pressemitteilung öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um diese Informationen an die tatsächlichen Ergebnisse oder an Änderungen der Erwartungen des Unternehmens anzupassen, es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze vorgeschrieben.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

