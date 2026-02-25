    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAirbus AktievorwärtsNachrichten zu Airbus
    Merz kündigt in China Airbus-Deal an

    Für Sie zusammengefasst
    • China bestellt bis zu 120 Flugzeuge bei Airbus
    • Merz: Handel China-DE entfaltet große Kraft...
    • Fünf Abkommen unterschrieben; weitere Verträge
    Merz kündigt in China Airbus-Deal an
    Foto: franz massard - stock.adobe.com

    PEKING (dpa-AFX) - China will nach Worten von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) eine größere Bestellung bei Airbus aufgeben. "Wir haben gerade die Nachricht bekommen, dass die chinesische Führung bei dem Unternehmen Airbus eine größere Zahl weiterer Flugzeuge bestellen wird", sagte Merz nach dem Treffen mit Chinas Staats- und Parteichef in Peking. "Es wird insgesamt bis zu 120 zusätzliche Flugzeuge geben, die bei Airbus bestellt werden", erklärte er weiter. Weitere Details zur Höhe der Kaufsumme oder bis wann der Deal vollzogen werden soll, nannte Merz nicht.

    In Bezug auf China und Deutschland erklärte der Kanzler, dass zwei der drei größten Volkswirtschaften der Welt miteinander Handel trieben, entfalte eine große Kraft. Man sehe am Beispiel Airbus: Es lohne sich, solche Reisen zu unternehmen.

    Es habe eine Reihe weiterer Themen "für einige Unternehmen" gegeben, die aber noch nicht endgültig entschieden seien, sagte Merz. "Wir haben weitere Verträge in Aussicht, die geschlossen werden", erklärte der CDU-Politiker. Merz hatte sich bei seinem Antrittsbesuch mit Ministerpräsident Li Qiang und Xi getroffen. Deutschland und China unterzeichneten zudem fünf Regierungsvereinbarungen, auch mit Wirtschaftsbezug unter anderem im Bereich Schweinefleisch./jon/DP/jha

    Airbus

    +0,57 %
    -6,65 %
    -10,95 %
    -8,19 %
    +11,62 %
    +50,66 %
    +78,90 %
    +232,45 %
    +913,97 %
    ISIN:NL0000235190WKN:938914

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie

    Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 183,0 auf Tradegate (25. Februar 2026, 14:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um -6,65 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,95 %.

    Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 145,67 Mrd..

    Airbus zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6900 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 222,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Airbus Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 195,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 234,00EUR was eine Bandbreite von +5,78 %/+26,94 % bedeutet.




