Merz kündigt in China Airbus-Deal an
- China bestellt bis zu 120 Flugzeuge bei Airbus
- Merz: Handel China-DE entfaltet große Kraft...
- Fünf Abkommen unterschrieben; weitere Verträge
PEKING (dpa-AFX) - China will nach Worten von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) eine größere Bestellung bei Airbus aufgeben. "Wir haben gerade die Nachricht bekommen, dass die chinesische Führung bei dem Unternehmen Airbus eine größere Zahl weiterer Flugzeuge bestellen wird", sagte Merz nach dem Treffen mit Chinas Staats- und Parteichef in Peking. "Es wird insgesamt bis zu 120 zusätzliche Flugzeuge geben, die bei Airbus bestellt werden", erklärte er weiter. Weitere Details zur Höhe der Kaufsumme oder bis wann der Deal vollzogen werden soll, nannte Merz nicht.
In Bezug auf China und Deutschland erklärte der Kanzler, dass zwei der drei größten Volkswirtschaften der Welt miteinander Handel trieben, entfalte eine große Kraft. Man sehe am Beispiel Airbus: Es lohne sich, solche Reisen zu unternehmen.
Es habe eine Reihe weiterer Themen "für einige Unternehmen" gegeben, die aber noch nicht endgültig entschieden seien, sagte Merz. "Wir haben weitere Verträge in Aussicht, die geschlossen werden", erklärte der CDU-Politiker. Merz hatte sich bei seinem Antrittsbesuch mit Ministerpräsident Li Qiang und Xi getroffen. Deutschland und China unterzeichneten zudem fünf Regierungsvereinbarungen, auch mit Wirtschaftsbezug unter anderem im Bereich Schweinefleisch./jon/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie
Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 183,0 auf Tradegate (25. Februar 2026, 14:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um -6,65 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,95 %.
Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 145,67 Mrd..
Airbus zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6900 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 222,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Airbus Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 195,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 234,00EUR was eine Bandbreite von +5,78 %/+26,94 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Airbus - 938914 - NL0000235190
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Airbus. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Erst zum Einstieg blasen und wenns dann nicht läuft, sind die Hosen nass.
Dass Airbus ein schwächelnder Dollar nicht bekommt, sollte dem interessierten Investor bekannt sein.
Da du in einen fallenden Dollartrend hinein Airbus kaufst, solltest du die Ursache mal bei dir suchen und als Trader (der du ja hier zu sein scheinst) besser Verluste begrenzen, als hier auf großen Macker zu machen. Sonst ist Papis Erbe bald verzockt.
Wenn die Welt nicht untergeht, werden wir Ende des Jahres sehr wahrscheinlich höher stehen als heute.
Täglich hier irgendwelche Kommentare ohne Inhalt zu posten, weil du seit zwei Wochen investiert bist, zeigt dass du „investieren“ nicht so ganz verstanden hast.
Entweder du hast keine Geduld und Nerven oder du bist ein zu großer „Großinvestor“ für uns.