Merz kündigt in China Airbus-Deal an

Es habe eine Reihe weiterer Themen "für einige Unternehmen" gegeben, die aber noch nicht endgültig entschieden seien, sagte Merz. "Wir haben weitere Verträge in Aussicht, die geschlossen werden", erklärte der CDU-Politiker. Merz hatte sich bei seinem Antrittsbesuch mit Ministerpräsident Li Qiang und Xi getroffen. Deutschland und China unterzeichneten zudem fünf Regierungsvereinbarungen, auch mit Wirtschaftsbezug unter anderem im Bereich Schweinefleisch./jon/DP/jha

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 183,0 auf Tradegate (25. Februar 2026, 14:49 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um -6,65 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,95 %.

Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 145,67 Mrd..

Airbus zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6900 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 222,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Airbus Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 195,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 234,00EUR was eine Bandbreite von +5,78 %/+26,94 % bedeutet.