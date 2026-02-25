JPMORGAN stuft DIAGEO auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Diageo nach einer Telefonkonferenz auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2000 Pence belassen. Der Spirituosenhersteller wolle das Portfolio verbessern und sich zukünftig stärker auf das Segment Ready-to-Drink konzentrieren, schrieb Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch wolle Diageo die Beziehungen zu den Kunden, die Wettbewerbsfähigkeit und die Kosteneffizienz verbessern./rob/bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 12:36 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 12:36 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,47 % und einem Kurs von 19,25EUR auf Tradegate (25. Februar 2026, 14:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: DIAGEO

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 20

Kursziel alt: 20

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 20,00 £ , was eine Steigerung von +20,99% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer