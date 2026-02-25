    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBanco Santander AktievorwärtsNachrichten zu Banco Santander
    WDH 2/ROUNDUP/Santander will Gewinn bis 2028 kräftig steigern - Aktie legt zu

    Für Sie zusammengefasst
    • Gewinnziel bis 2028: von 14 auf >20 Mrd€ netto
    • Kunden sollen bis 2028 auf >210 Mio anwachsen.
    • 35% Dividende und 15% Aktienrückkäufe geplant.
    (Im ersten Absatz, letzter Satz, wurde das fehlende Wort "mit" ergänzt.)

    LONDON/MADRID (dpa-AFX) - Die spanische Großbank Santander will bis zum Jahr 2028 deutlich mehr Kunden gewinnen und ihren Überschuss kräftig steigern. Der Gewinn solle von zuletzt gut 14 Milliarden auf mehr als 20 Milliarden Euro klettern, teilte das Geldhaus anlässlich seines Investorentags am Mittwoch in London mit. Analysten hatten bisher im Schnitt mit lediglich knapp 19 Milliarden Euro gerechnet.

    Zudem will Santander-Chefin Ana Botin einen größeren Anteil des Überschusses für Dividenden und Aktienrückkäufe verwenden: Vom Gewinn des Jahres 2027 sollen 35 Prozent als Dividende fließen. Weitere 15 Prozent will Santander in den Rückkauf eigener Aktien stecken. An der Börse kamen die Nachrichten gut an.

    Die Santander-Anteile verteuerten sich im frühen Handel um bis zu drei Prozent auf 10,97 Euro. Damit beendete das Papier die jüngste kleine Korrektur nach dem Anfang Februar erreichten Mehrjahreshoch von 11,26 Euro endgültig, innerhalb der die Aktie zeitweise wieder unter die 10-Euro-Marke gefallen war.

    Die spanische Großbank gehörte in den vergangenen zwölf Monaten mit einem Plus von 80 Prozent zu den größten Gewinnen unter den europäischen Bank- und Standardwerten. Mit einem Börsenwert von 160 Milliarden Euro ist die Santander zudem die wertvollste Bank der Eurozone.

    Um den Gewinn zu steigern, soll die Zahl der Kunden von zuletzt rund 180 Millionen auf mehr als 210 Millionen im Jahr 2028 wachsen. Auch dadurch will die größte spanische Bank ihre relativen Kosten weiter senken: Am Ende der Periode sollen die Kosten dann nur noch 36 Prozent der Bankerträge aufzehren. Die Rendite auf das materielle Eigenkapital soll zugleich auf mehr als 20 Prozent steigen.

    Zum Vergleich: Im Jahr 2025 waren die Kosten der Bank 41,2 Prozent der Erträge aufgefressen. Die Rendite auf das materielle Eigenkapital betrug 16,3 Prozent./stw/stk/mis

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Banco Santander Aktie

    Die Banco Santander Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,26 % und einem Kurs von 11,02 auf Tradegate (25. Februar 2026, 14:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Banco Santander Aktie um +3,74 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,53 %.

    Die Marktkapitalisierung von Banco Santander bezifferte sich zuletzt auf 161,85 Mrd..

    Banco Santander zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2250. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9600 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,444EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 12,000EUR was eine Bandbreite von -0,56 %/+8,48 % bedeutet.




    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
