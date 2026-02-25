Starke Performance Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie legt zu - 25.02.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +4,28 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,48 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie. Nach einem Plus von +0,48 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 110,18€, mit einem Plus von +4,28 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

MicroStrategy ist ein führender Anbieter von Business Intelligence-Software, spezialisiert auf Datenanalysen und -visualisierung. Die Plattform unterstützt Unternehmen bei der Entscheidungsfindung durch umfassende Datenverarbeitung. Konkurrenz besteht durch Tableau und Power BI. Einzigartig ist die mobile BI-Integration und die Skalierbarkeit der Lösungen.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -31,44 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie damit um -2,90 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -23,50 %. Im Jahr 2026 gab es für Microstrategy (Doing business Strategy) (A) bisher ein Minus von -19,32 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,48 % geändert.

Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,90 % 1 Monat -23,50 % 3 Monate -31,44 % 1 Jahr -60,83 %

Informationen zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie

Es gibt 270 Mio. Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 29,91 Mrd.EUR € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Microstrategy (Doing business Strategy) (A)

Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,72 %. IBM notiert im Plus, mit +1,65 %. Microsoft notiert im Plus, mit +0,64 %. Oracle legt um +2,74 % zu SAP notiert im Minus, mit -0,16 %.

Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.