Microsoft-Chef
Europäische Daten bleiben in Europa
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Angesichts wachsenden europäischen Misstrauens gegen die USA umwirbt der US-Softwarekonzern Microsoft seine europäischen Kunden mit Sicherheitsgarantien. Nutzer sollen in Microsoft-Rechenzentren gespeicherten Anwendungen und Daten komplett gegen Zugriff von außen sichern können. Das sagte Konzernchef Satya Nadella bei einem Kundenkongress in München. Souveränität sei in diesen Tagen ein großes Thema, sagte Nadella - "was eine absolut legitime Sorge ist".
Auf Wunsch separate europäische Rechenzentren
So sollen die Microsoft-Kunden "souveräne Kontrolle" über ihre Daten und Anwendungen haben, sowohl durch Verschlüsselung als auch in privaten Clouds, die von den großen Rechenzentren des Unternehmens separiert sind. Dies gilt auch für Softwareentwicklung von KI-Anwendungen, die nach Nadellas Worten nunmehr ebenfalls auf lokalen Rechnersystemen möglich sein soll. Dieser "Foundry" genannte Dienst ist bislang nur in einer Cloud zugänglich.
Nadella sicherte darüber hinaus zu, dass das Unternehmen seine Erkenntnisse über Cyberbedrohungen teilen werde. "Weil Cyberattacken nicht innerhalb von Landesgrenzen kommen, sondern von überall", sagte der Microsoft-Chef. "Deswegen wäre eine souveräne Cloud ohne Zugriff auf globale Sicherheitserkenntnisse eine massive Verwundbarkeit."
Microsoft für "europäische Datengrenze"
Deutschland-Chefin Agnes Heftberger stieß ins gleiche Horn: Für die Nutzung Künstlicher Intelligenz sei Vertrauen notwendig, sagte die Managerin. Es gebe für diese Souveränitätsanforderungen wichtige Bausteine, zum Beispiel eine europäische Datengrenze, Kontrollmechanismen in Public Cloud Angeboten und auch Patenschaften, um gemeinsam gegen Cyberkriminalität und Cyberattacken ankämpfen zu können.
Anlass der Zusicherungen waren die Sorgen in europäischer Politik und Wirtschaft, dass europäische Daten in den Rechenzentren der großen US-Konzerne nicht sicher vor etwaigem Zugriff des US-Sicherheits- und Spionageapparats sein könnten. Nadella hatte am Vortag bereits in London gesprochen. Eigentliches Thema der "AI Tour" war jedoch die Werbung für Microsofts KI-Angebote./cho/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie
Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,64 % und einem Kurs von 332,6 auf Tradegate (25. Februar 2026, 14:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um -1,71 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,25 %.
Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 2,47 Bil..
Microsoft zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9500 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 617,78USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 550,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 675,00USD was eine Bandbreite von +64,82 %/+102,28 % bedeutet.
Ich glaube, das grundsätzliche Problem der Softwarefirmen ist, dass meist ein Abo-Modell pro Arbeitsplatz pro Jahr abgerechnet wird. Das ist bei Microsoft so, auch bei vielen anderen. Wenn jetzt durch den Einsatz von KI Büroarbeitsplätze wegfallen, dann sinken logischerweise auch die Einnahmen der Softwareanbieter. Grundsätzlich kann Microsoft das auch passieren.
- Productivity & Business Processes: 27,59 %
- Intelligent Cloud: 42,95 %
- More Personal Computing: 19,40 %
Also der Umsatz, der auf die klassische Büro-Software (Productivity & Business Processes) entfällt, beträgt bei Microsoft nur etwas mehr als ein Viertel. Das weitaus größere Geschäft ist Intelligent Cloud, durch die der Einsatz von KI erst überhaupt möglich wird und somit ein klarer Gewinner ist, wenn KI in großem Stil eingeführt wird. Weiterhin wäre es auch möglich, dass Microsoft mehr Geld verlangen kann, wenn die Office-Software mit wirklicher guter KI ausgestattet wird, so dass der Wegfall einiger Arbeitsplätze durch höhere Lizenzeinnahmen pro Arbeitsplatz wieder ausgeglichen wird.
1️⃣ Fundamentale Basis (aktuell grob gerundet)
MSFT real heute:
- Umsatz ≈ 260 Mrd $
- Free Cashflow ≈ 85–95 Mrd $
- Netto-Marge sehr hoch
- KGV ≈ 30
- Kurs ≈ 425 $
👉 wichtig: KI trägt bisher nur kleinen Teil zum Gewinn bei
2️⃣ Bewertung ohne KI-Hype (nur Kerngeschäft)
Fairer Multiple für reife Mega-Caps:
historisch:
- Apple / Microsoft / Oracle → 18–22x FCF
Rechnung:
FCF 90 Mrd × 20 = 1.800 Mrd $ faire Marktkap.
Heute:
≈ 3.600 Mrd $
➡️ Überbewertung ≈ +100 %
Das heißt:
aktueller Kurs enthält extrem viel Zukunftsfantasie
3️⃣ DCF-Light (realistisches Wachstum)
Annahmen konservativ:
- Wachstum 8 % p.a. (Cloud + Office realistisch)
- Diskont 8 %
- Terminal 3 %
Ergebnis:
Fair Value ≈ 2,4–2,7 Billionen $
→ Kursbereich:
≈ 280–320 $
4️⃣ Historische Bewertungslogik (KGV)
Langfristiger Mittelwert Microsoft:
KGV 22–24
EPS ≈ 16 $
16 × 23 = 368 $
📊 Zusammenfassung der 3 Methoden
|Methode
|Fairer Kurs
|FCF-Multiple
|260–300 $
|DCF
|280–320 $
|Historisches KGV
|360–380 $
🎯 Realistischer Fair-Value-Korridor
👉 300–360 $
Das ist der Bereich, wo:
- KI = Bonus
- aber nicht eingepreist als Wundermaschine
🔴 Aktuelle Lage
Heute: 425 $
Überbewertung ggü. Fair Value:
≈ +20–40 %
Das entspricht ziemlich genau einer typischen Tech-Korrekturgröße.
📉 Wahrscheinlichkeiten (meine Einschätzung)
|Szenario
|Wahrscheinlichkeit
|Merkmal
|Rücksetzer auf 330–360 $
|55 %
|KI-ROI langsamer
|Seitwärts 1–2 Jahre
|25 %
|Gewinne wachsen rein
|Weiterer Run >500 $
|15 %
|KI explodiert schneller
|Starker Crash <250 $
|5 %
|Rezession/Crash
Konfidenz: ~72 %
💡 Praktische Zonen (rein rational)
|Zone
|Bedeutung
|>420 $
|teuer / Storypreis
|360–380 $
|fair
|320–350 $
|attraktiv
|<300 $
|stark unterbewertet
📌 Kurzfazit
„viel Geld rein, ROI unklar, Markt aufgebläht“
→ ökonomisch korrekt
erwartbar:
- Bewertungsnormalisierung
- nicht Systemcrash
Microsoft bleibt:
✅ fundamental stark
❌ kurzfristig zu teuer
Ich habe heute ordentlich zugekauft. Das KGV von Microsoft schwankte in den letzten 5 Jahren zwischen 24 und 38. Jetzt sind wir wieder bei 26, und das obwohl das Geschäftsmodell von Microsoft nach wie vor einwandfrei funktioniert. Die Analysten waren hauptsächlich besorgt, dass die Kosten für das KI Wettrüsten zu hoch sind, aber auf der anderen Seite hat Microsoft gerade die 2. Generation ihrer Maia KI-Chips angekündigt, um die Abhängigkeit von NVIDIA zu reduzieren, und dadurch natürlich auch Kosten zu sparen. Microsoft hat auch gestern gesagt, dass die CAPEX Ausgaben nächstes Quartal sinken werden, aber dennoch muss Microsoft weiter investieren, um die Cloud-Kapazitäten auszubauen, da die Azure Rechenzentren schon jetzt unter Kapazitätsengpässen leiden. Naja, ist das nicht ein Luxusproblem? Man muss kräftig investieren, da man sonst den Umsatz (mit ordentlicher Marge!) aufgrund begrenzter Kapazitäten nicht steigern kann?