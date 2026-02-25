Smartbroker Holding AG: Zahlen 2025 & Ausblick 2026 im Überblick
Die Smartbroker Holding AG legt vorläufige Kennzahlen für 2025 vor und gibt zugleich einen vorsichtigen, aber richtungsweisenden Ausblick auf das Geschäftsjahr 2026.
Foto:
- Veröffentlichung vorläufiger, ungeprüfter Zahlen der Smartbroker Holding AG am 25.02.2026 (Mitteilende Person: Vorstandsvorsitzender André Kolbinger).
- Umsatz 2025 voraussichtlich ca. €69 Mio. (2024: €52 Mio.), damit im prognostizierten Korridor von €65–70 Mio.
- Konsolidiertes operatives EBITDA 2025 voraussichtlich rund €0 Mio. (2024: €1,4 Mio.), ebenfalls im Prognosekorridor von €-1,5 Mio. bis €1,5 Mio.
- Im Bereich Transaktionen wurden ca. 77.000 Neukunden für Smartbroker+ gewonnen (leicht unter der prognostizierten Zahl von 80.000).
- Prognose für 2026: Umsatzerwartung auf Gruppenebene €67–72 Mio. (Analystenschätzung: €73 Mio.) und operatives EBITDA zwischen €-1,5 Mio. und €1,5 Mio. (Analystenschätzung: €4 Mio.).
- Erwartete Transaktionen 2026: rund 100.000 Neukunden für Smartbroker+.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Konzern-/Jahresabschluss, bei Smartbroker Holding ist am 30.06.2026.
Der Kurs von Smartbroker Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 12,125EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,02 % im
Minus.
-2,82 %
+4,12 %
-13,06 %
+10,00 %
+18,78 %
+41,82 %
-48,37 %
+2.770,92 %
+1.402,49 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
