    Smartbroker Holding AG: Zahlen 2025 & Ausblick 2026 im Überblick

    Die Smartbroker Holding AG legt vorläufige Kennzahlen für 2025 vor und gibt zugleich einen vorsichtigen, aber richtungsweisenden Ausblick auf das Geschäftsjahr 2026.

    • Veröffentlichung vorläufiger, ungeprüfter Zahlen der Smartbroker Holding AG am 25.02.2026 (Mitteilende Person: Vorstandsvorsitzender André Kolbinger).
    • Umsatz 2025 voraussichtlich ca. €69 Mio. (2024: €52 Mio.), damit im prognostizierten Korridor von €65–70 Mio.
    • Konsolidiertes operatives EBITDA 2025 voraussichtlich rund €0 Mio. (2024: €1,4 Mio.), ebenfalls im Prognosekorridor von €-1,5 Mio. bis €1,5 Mio.
    • Im Bereich Transaktionen wurden ca. 77.000 Neukunden für Smartbroker+ gewonnen (leicht unter der prognostizierten Zahl von 80.000).
    • Prognose für 2026: Umsatzerwartung auf Gruppenebene €67–72 Mio. (Analystenschätzung: €73 Mio.) und operatives EBITDA zwischen €-1,5 Mio. und €1,5 Mio. (Analystenschätzung: €4 Mio.).
    • Erwartete Transaktionen 2026: rund 100.000 Neukunden für Smartbroker+.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Konzern-/Jahresabschluss, bei Smartbroker Holding ist am 30.06.2026.

    Der Kurs von Smartbroker Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 12,125EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,02 % im Minus.


    Smartbroker Holding

    -2,82 %
    +4,12 %
    -13,06 %
    +10,00 %
    +18,78 %
    +41,82 %
    -48,37 %
    +2.770,92 %
    +1.402,49 %
    ISIN:DE000A2GS609WKN:A2GS60





