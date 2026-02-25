Steyr Motors übernimmt BUKH A/S: Großes Wachstum für die Aktie
Mit einem strategischen Zukauf in Dänemark stellt Steyr Motors die Weichen für Wachstum in Marine-, Commercial- und Defense-Märkten und erweitert zugleich seine Leistungspalette deutlich.
- Der Vorstand der Steyr Motors AG hat eine verbindliche Vereinbarung zum Erwerb von 100 % der Anteile an der dänischen BUKH A/S und SLC Ejendomme ApS unterzeichnet.
- Der Vollzug der Transaktion ist bis Ende des ersten Quartals 2026 unter üblichen aufschiebenden Bedingungen geplant.
- BUKH A/S ist ein international tätiger Anbieter von SOLAS-zertifizierten Rettungsbooten und militärischen Einsatzbooten, was das Marine-Portfolio von Steyr Motors erweitert.
- Die Übernahme soll die Marktposition im Commercial- und Defense-Segment stärken und die Leistungsrange auf 24 bis 700 PS erhöhen.
- Die Finanzierung erfolgt durch eine Kombination aus liquiden Mitteln, Kreditlinien und einer Sachkapitalerhöhung mit einem Bezugspreis von 42,85 EUR je Aktie, wobei 51.261 neue Aktien ausgegeben werden.
- Die Akquisition wird voraussichtlich im ersten vollen Konsolidierungsjahr positiv auf das EBIT der Steyr Motors Gruppe wirken.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Steyr Motors ist am 25.02.2026.
Der Kurs von Steyr Motors lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 45,05EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,69 % im
Plus.
+1,13 %
+1,38 %
+2,56 %
+51,03 %
+127,32 %
+193,58 %
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte