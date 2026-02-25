Precisely erweitert Data Integrity Suite um neue KI-Agenten für verbesserte Datenqualität, Data Enrichment und Standortintelligenz

BURLINGTON, Mass., 25. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Precisely, ein weltweit führender Anbieter im Bereich Datenintegrität, hat heute neue Agenten für Datenqualität, Data Enrichment und Standortintelligenz für die Precisely Data Integrity Suite vorgestellt. In Zusammenarbeit mit dem Gio AI Assistant der Data Integrity Suite automatisieren und optimieren die neuen KI-Agenten komplexe, arbeitsintensive Daten-Workflows und helfen Unternehmen dabei, vertrauenswürdige, kontextreiche Datengrundlagen für KI-, Analyse- und Automatisierungsinitiativen aufzubauen.

KI-gestützte Agenten automatisieren komplexe Daten-Workflows, um vertrauenswürdige, kontextreiche Daten bereitzustellen, die für KI, Analysen und Automatisierung in großem Maßstab geeignet sind.

Die neuen Agenten beschleunigen die Normalisierung, Standardisierung, Regelerstellung und Anreicherung von Daten durch dialogorientierte Interaktion. Durch die Kombination intelligenter Empfehlungen mit menschlicher Aufsicht können Datenteams Qualitätsregeln und Anreicherungsmaßnahmen generieren, überprüfen und anwenden. Dadurch wird der Bedarf an spezialisiertem technischem Fachwissen reduziert, während gleichzeitig die Produktivität gesteigert und Transparenz und vollständige Kontrolle gewährleistet werden.

Da Unternehmen zunehmend autonome KI-Systeme einsetzen, die Informationen analysieren und Maßnahmen ergreifen, werden die Qualität und der Kontext der zugrunde liegenden Daten immer wichtiger. Die neuen Agenten der Data Integrity Suite tragen dazu bei, dass Unternehmen über Agentic-Ready-Daten verfügen, die genau, konsistent und mit verifizierten Attributen angereichert sind, sodass sie KI-gestützte Entscheidungen und Automatisierung in großem Maßstab sicher vorantreiben können.

Durch die Automatisierung von Datenprozessen mit hoher Auswirkung helfen die KI-Agenten direkt bei:

Empfehlung und Erstellung von Regeln : Identifizieren von Lücken und generieren von Datenqualitätsregeln auf der Grundlage von Mustern, Strukturen, Metadaten und Benutzereingaben.

: Identifizieren von Lücken und generieren von Datenqualitätsregeln auf der Grundlage von Mustern, Strukturen, Metadaten und Benutzereingaben. Normalisierung und Standardisierung : Erkennen und harmonisieren inkonsistenter Daten aus verschiedenen Quellen, ohne manuell Regeln schreiben zu müssen.

: Erkennen und harmonisieren inkonsistenter Daten aus verschiedenen Quellen, ohne manuell Regeln schreiben zu müssen. Adressüberprüfung und Geokodierung : Überprüfen und geokodieren von Adressdaten, um konsistente, vertrauenswürdige Standortinformationen zu erhalten.

: Überprüfen und geokodieren von Adressdaten, um konsistente, vertrauenswürdige Standortinformationen zu erhalten. Data Enrichment: Hinzufügen relevanter Attribute zu Daten, um sie mit realen Kontexten zu versehen und ihre Vollständigkeit zu verbessern.

In Zusammenarbeit mit dem Gio AI Assistant der Data Integrity Suite unterstützen diese Agenten die Benutzer bei der Initiierung und Steuerung von Aufgaben durch eine dialogorientierte Erfahrung mit klaren Empfehlungen und Vorschauen der vorgeschlagenen Änderungen. Integrierte Genehmigungsprozesse gewährleisten die Kontrolle und ermöglichen so einen skalierbaren, vertrauenswürdigen Ansatz für die Operationalisierung der Datenintegrität.