    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    Precisely erweitert Data Integrity Suite um neue KI-Agenten für verbesserte Datenqualität, Data Enrichment und Standortintelligenz

    KI-gestützte Agenten automatisieren komplexe Daten-Workflows, um vertrauenswürdige, kontextreiche Daten bereitzustellen, die für KI, Analysen und Automatisierung in großem Maßstab geeignet sind.

    BURLINGTON, Mass., 25. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Precisely, ein weltweit führender Anbieter im Bereich Datenintegrität, hat heute neue Agenten für Datenqualität, Data Enrichment und Standortintelligenz für die Precisely Data Integrity Suite vorgestellt. In Zusammenarbeit mit dem Gio AI Assistant der Data Integrity Suite automatisieren und optimieren die neuen KI-Agenten komplexe, arbeitsintensive Daten-Workflows und helfen Unternehmen dabei, vertrauenswürdige, kontextreiche Datengrundlagen für KI-, Analyse- und Automatisierungsinitiativen aufzubauen.

     

    Precisely is the global leader in data integrity, providing accuracy, consistency, and context in data for 12,000 customers in more than 100 countries, including 93 of the Fortune 100.

     

    Die neuen Agenten beschleunigen die Normalisierung, Standardisierung, Regelerstellung und Anreicherung von Daten durch dialogorientierte Interaktion. Durch die Kombination intelligenter Empfehlungen mit menschlicher Aufsicht können Datenteams Qualitätsregeln und Anreicherungsmaßnahmen generieren, überprüfen und anwenden. Dadurch wird der Bedarf an spezialisiertem technischem Fachwissen reduziert, während gleichzeitig die Produktivität gesteigert und Transparenz und vollständige Kontrolle gewährleistet werden.

    Da Unternehmen zunehmend autonome KI-Systeme einsetzen, die Informationen analysieren und Maßnahmen ergreifen, werden die Qualität und der Kontext der zugrunde liegenden Daten immer wichtiger. Die neuen Agenten der Data Integrity Suite tragen dazu bei, dass Unternehmen über Agentic-Ready-Daten verfügen, die genau, konsistent und mit verifizierten Attributen angereichert sind, sodass sie KI-gestützte Entscheidungen und Automatisierung in großem Maßstab sicher vorantreiben können.

    Durch die Automatisierung von Datenprozessen mit hoher Auswirkung helfen die KI-Agenten direkt bei:

    • Empfehlung und Erstellung von Regeln: Identifizieren von Lücken und generieren von Datenqualitätsregeln auf der Grundlage von Mustern, Strukturen, Metadaten und Benutzereingaben.
    • Normalisierung und Standardisierung: Erkennen und harmonisieren inkonsistenter Daten aus verschiedenen Quellen, ohne manuell Regeln schreiben zu müssen.
    • Adressüberprüfung und Geokodierung: Überprüfen und geokodieren von Adressdaten, um konsistente, vertrauenswürdige Standortinformationen zu erhalten.
    • Data Enrichment: Hinzufügen relevanter Attribute zu Daten, um sie mit realen Kontexten zu versehen und ihre Vollständigkeit zu verbessern.

    In Zusammenarbeit mit dem Gio AI Assistant der Data Integrity Suite unterstützen diese Agenten die Benutzer bei der Initiierung und Steuerung von Aufgaben durch eine dialogorientierte Erfahrung mit klaren Empfehlungen und Vorschauen der vorgeschlagenen Änderungen. Integrierte Genehmigungsprozesse gewährleisten die Kontrolle und ermöglichen so einen skalierbaren, vertrauenswürdigen Ansatz für die Operationalisierung der Datenintegrität.

    Seite 1 von 2 




    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Precisely erweitert Data Integrity Suite um neue KI-Agenten für verbesserte Datenqualität, Data Enrichment und Standortintelligenz KI-gestützte Agenten automatisieren komplexe Daten-Workflows, um vertrauenswürdige, kontextreiche Daten bereitzustellen, die für KI, Analysen und Automatisierung in großem Maßstab geeignet sind.BURLINGTON, Mass., 25. Februar 2026 /PRNewswire/ …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     