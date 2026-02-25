Steyr Motors AG übernimmt BUKH A/S: Führender Anbieter für Marine & Defense
Mit der Übernahme von BUKH A/S setzt Steyr Motors einen strategischen Meilenstein und baut sein globales Marinegeschäft technologisch wie geografisch deutlich aus.
- Steyr Motors AG übernimmt 100 % der Anteile an BUKH A/S, einem dänischen Spezialisten für SOLAS-zertifizierte Marinemotoren
- Erweiterung des Motorenportfolios von 120–300 PS auf 24–700 PS, was ein nahezu durchgängiges Marine-Portfolio ermöglicht
- BUKH verfügt über ein starkes internationales Distributoren- und Servicenetzwerk, insbesondere in Asien und Südamerika, was den Marktzugang verbessert
- Die Akquisition stärkt die Position im Bereich unbemannter Systeme (USV) und im zivilen sowie militärischen Marine-Segmenten
- Das Geschäftspotenzial wird durch Synergieeffekte, Cross-Selling im Aftermarket und eine Plattformstrategie zur Beschleunigung von Entwicklungsprozessen erhöht
- Die Transaktion wird bis Ende des ersten Quartals 2026 abgeschlossen, finanziert durch liquide Mittel, eine Sachkapitalerhöhung und ein Earn-out-Modell
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Steyr Motors ist am 25.02.2026.
Der Kurs von Steyr Motors lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 45,05EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,69 % im
Plus.
+1,13 %
+1,38 %
+2,56 %
+51,03 %
+127,32 %
+193,58 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte