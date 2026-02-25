Baywa ist eine Sorge los - niederländische Tochter verkauft
- Baywa verkauft Cefetra; Preis 125 Mio -600 Mio
- Schulden seit Sanierung: -1,3 Mrd, Ziel -4 Mrd
- Acht Käufer kaufen Cefetra; Namen nicht offen.
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Baywa ist bei ihrer Sanierung eine Sorge los: Der hoch verschuldete Münchner Mischkonzern hat sich im zweiten Anlauf von ihrem ebenfalls verschuldeten niederländischen Tochterkonzern Cefetra getrennt. Der Verkaufspreis beläuft sich demnach auf 125 Millionen Euro. Die Verbindlichkeiten der Baywa reduzieren sich aber um 600 Millionen Euro. Insgesamt hat der Konzern seine Schulden seit Beginn der Sanierung nunmehr um 1,3 Milliarden Euro reduziert, wie die Baywa mitteilte.
Damit ist nun ein knappes Drittel des langen Wegs zur erhofften finanziellen Gesundung geschafft: Ziel des Vorstands ist eine Verringerung des Schuldenbergs um vier Milliarden Euro. Die Baywa hatte die Cefetra 2012 im Rahmen ihrer missglückten internationalen Expansion gekauft - der damalige Kaufpreis war mit 125 Millionen Euro genauso hoch wie der jetzige Verkaufspreis. Die Cefetra-Gruppe ist wie die Baywa selbst im Getreidehandel tätig und beliefert unter anderem die Futtermittelindustrie mit Soja.
Der Baywa-Vorstand hatte bereits im vergangenen Jahr einen Käufer gefunden, der jedoch am Ende die Finanzierung nicht stemmen konnte. Nun wird die Cefetra-Gruppe nach Angaben aus Verhandlungskreisen von einer Gruppe von acht Käufern übernommen, die jedoch nicht genannt werden möchten./cho/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BayWa Aktie
Die BayWa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,57 % und einem Kurs von 3,08 auf Tradegate (25. Februar 2026, 14:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BayWa Aktie um -6,47 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,93 %.
Die Marktkapitalisierung von BayWa bezifferte sich zuletzt auf 306,01 Mio..
BayWa zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0700 %.
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 9,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 12,000EUR was eine Bandbreite von +195,57 %/+294,09 % bedeutet.
Naja, was soll man da nicht verstehen? Man wird mit den Banken die Probleme diskutieren, Zahlen und Forecast besprechen und das ganze auf die Widervorlage stellen. Stand heute wird man da nicht viel machen können. Die Banken werden vermutlich ein regelmäßiges Update zur Baywa RE bekommen und mehr monitoren. Aber was erwartest Du denn konkret? Dass die Banken sagen "ne, wir lassen Baywa doch Pleite gehen"? Oder "alles gut, wir sind sicher, dass in zwei Jahren der Verkauf klappen wird"? Stand jetzt ist jede Nachricht, die nicht kommt eine gute Nachricht. Mehr kann man Stand heute nicht machen. Baywa hat das ganze ja auch nur gemeldet, weil das MM hierzu spezifische Fragen gestellt hat und hat daher freiwillig die Karten offen gelegt. Ohne MM hätte man von solchen Gesprächen nichts mitbekommen und das hätte vermutlich auch nichts geändert.
Nein, Du bist absolut nicht der Einzige.