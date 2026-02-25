    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayWa AktievorwärtsNachrichten zu BayWa
    Baywa ist eine Sorge los - niederländische Tochter verkauft

    Für Sie zusammengefasst
    • Baywa verkauft Cefetra; Preis 125 Mio -600 Mio
    • Schulden seit Sanierung: -1,3 Mrd, Ziel -4 Mrd
    • Acht Käufer kaufen Cefetra; Namen nicht offen.
    Foto: BayWa AG

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Baywa ist bei ihrer Sanierung eine Sorge los: Der hoch verschuldete Münchner Mischkonzern hat sich im zweiten Anlauf von ihrem ebenfalls verschuldeten niederländischen Tochterkonzern Cefetra getrennt. Der Verkaufspreis beläuft sich demnach auf 125 Millionen Euro. Die Verbindlichkeiten der Baywa reduzieren sich aber um 600 Millionen Euro. Insgesamt hat der Konzern seine Schulden seit Beginn der Sanierung nunmehr um 1,3 Milliarden Euro reduziert, wie die Baywa mitteilte.

    Damit ist nun ein knappes Drittel des langen Wegs zur erhofften finanziellen Gesundung geschafft: Ziel des Vorstands ist eine Verringerung des Schuldenbergs um vier Milliarden Euro. Die Baywa hatte die Cefetra 2012 im Rahmen ihrer missglückten internationalen Expansion gekauft - der damalige Kaufpreis war mit 125 Millionen Euro genauso hoch wie der jetzige Verkaufspreis. Die Cefetra-Gruppe ist wie die Baywa selbst im Getreidehandel tätig und beliefert unter anderem die Futtermittelindustrie mit Soja.

    Der Baywa-Vorstand hatte bereits im vergangenen Jahr einen Käufer gefunden, der jedoch am Ende die Finanzierung nicht stemmen konnte. Nun wird die Cefetra-Gruppe nach Angaben aus Verhandlungskreisen von einer Gruppe von acht Käufern übernommen, die jedoch nicht genannt werden möchten./cho/DP/he

    ISIN:DE0005194062WKN:519406

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BayWa Aktie

    Die BayWa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,57 % und einem Kurs von 3,08 auf Tradegate (25. Februar 2026, 14:38 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BayWa Aktie um -6,47 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,93 %.

    Die Marktkapitalisierung von BayWa bezifferte sich zuletzt auf 306,01 Mio..

    BayWa zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0700 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 9,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 12,000EUR was eine Bandbreite von +195,57 %/+294,09 % bedeutet.




    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die erwartete Kursentwicklung der BayWa‑Aktie angesichts fehlender neuer Informationen zu Gläubiger‑ und Bankgesprächen. Diskutiert werden hohe Verschuldung, Zweifel an Management/ Beratern, mögliches weiteres Kursfallen oder Seitwärts‑Einschwingen bis zu klaren News, Hinweise auf kein gemeldetes Short‑Interest und Kaufabsichten bei weiteren Rückgängen.
