    innoscripta SE: Spannende Prognose für 2026 veröffentlicht!

    Die innoscripta SE blickt optimistisch auf 2026 und legt eine neue Prognose vor, die deutliches Wachstum bei Umsatz und Ergebnis in Aussicht stellt.

    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • innoscripta SE hat am 25.02.2026 eine Prognose für das Geschäftsjahr 2026 veröffentlicht.
    • Die Gesellschaft erwartet für 2026 einen Konzernumsatz von mindestens 140 Mio. EUR.
    • Für 2026 wird ein EBIT von mindestens 80 Mio. EUR prognostiziert.
    • Erwartet wird insgesamt eine Steigerung von Umsatz und Ergebnis aufgrund der aktuellen Geschäftsentwicklung und weiterhin hoher Nachfrage.
    • Die Prognose stützt sich auf die aktuelle Auftragslage, die Skalierbarkeit des Geschäftsmodells und stabile regulatorische Rahmenbedingungen.
    • Die Mitteilung wurde als Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 veröffentlicht und über EQS News übermittelt.

    Der Kurs von innoscripta lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 64,70EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,94 % im Plus.


    innoscripta

    Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken.
