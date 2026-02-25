innoscripta SE: Spannende Prognose für 2026 veröffentlicht!
Die innoscripta SE blickt optimistisch auf 2026 und legt eine neue Prognose vor, die deutliches Wachstum bei Umsatz und Ergebnis in Aussicht stellt.
- innoscripta SE hat am 25.02.2026 eine Prognose für das Geschäftsjahr 2026 veröffentlicht.
- Die Gesellschaft erwartet für 2026 einen Konzernumsatz von mindestens 140 Mio. EUR.
- Für 2026 wird ein EBIT von mindestens 80 Mio. EUR prognostiziert.
- Erwartet wird insgesamt eine Steigerung von Umsatz und Ergebnis aufgrund der aktuellen Geschäftsentwicklung und weiterhin hoher Nachfrage.
- Die Prognose stützt sich auf die aktuelle Auftragslage, die Skalierbarkeit des Geschäftsmodells und stabile regulatorische Rahmenbedingungen.
- Die Mitteilung wurde als Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 veröffentlicht und über EQS News übermittelt.
Der Kurs von innoscripta lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 64,70EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,94 % im Plus.
Plus.
