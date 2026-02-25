innoscripta SE Unveils Bold 2026 Guidance: What’s Next?
innoscripta SE projects strong growth for 2026, targeting at least EUR 140 million in revenue and a robust EBIT of EUR 80 million, backed by solid demand and scalable operations.
Foto: lightpoet - stock.adobe.com
- innoscripta SE expects revenue of at least EUR 140 million in 2026
- The company forecasts an EBIT of at least EUR 80 million for 2026
- The guidance is based on current order situation, business scalability, and stable regulatory conditions
- The forecast is driven by high demand and positive business development
- The information was disclosed as inside information according to Article 17 MAR of the EU Regulation
- The announcement was made on 25 February 2026 by innoscripta SE in Munich
The price of innoscripta at the time of the news was 64,70EUR and was up +3,94 % compared with the previous day.
+3,21 %
-0,47 %
-28,33 %
-35,45 %
-41,55 %
