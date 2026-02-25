    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsinnoscripta AktievorwärtsNachrichten zu innoscripta
    innoscripta SE Unveils Bold 2026 Guidance: What’s Next?

    innoscripta SE projects strong growth for 2026, targeting at least EUR 140 million in revenue and a robust EBIT of EUR 80 million, backed by solid demand and scalable operations.

    innoscripta SE Unveils Bold 2026 Guidance: What’s Next?
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • innoscripta SE expects revenue of at least EUR 140 million in 2026
    • The company forecasts an EBIT of at least EUR 80 million for 2026
    • The guidance is based on current order situation, business scalability, and stable regulatory conditions
    • The forecast is driven by high demand and positive business development
    • The information was disclosed as inside information according to Article 17 MAR of the EU Regulation
    • The announcement was made on 25 February 2026 by innoscripta SE in Munich

    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
