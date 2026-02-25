BARCLAYS stuft GSK auf 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für GSK auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1900 Pence belassen. Der Pharmakonzern rechne mit Blick auf den Wirkstoff HS235 gegen Bluthochdruck mit einem Umsatzpotenzial von bis zu zwei Milliarden US-Dollar, schrieb James Gordon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Eine Markteinführung dürfte aber erst frühestens 2030 erfolgen./bek/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 11:58 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 11:59 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,63 % und einem Kurs von 25,36EUR auf Tradegate (25. Februar 2026, 15:41 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: James Gordon

Analysiertes Unternehmen: GSK

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 19

Kursziel alt: 19

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



