DZ BANK stuft SALZGITTER AG auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Salzgitter nach vorläufigen Geschäftszahlen von 30 auf 52 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Rückenwind für die Stahlindustrie gebe es von regulatorischen Vorgaben, insbesondere von Schutzmaßnahmen der Europäischen Union, schrieb Dirk Schlamp in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zentraler Hebel sei aber eine Erholung der Stahlnachfrage./rob/bek/heVeröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 14:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 14:17 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,37 % und einem Kurs von 53,90EUR auf Tradegate (25. Februar 2026, 15:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Dirk Schlamp

Analysiertes Unternehmen: SALZGITTER AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

