JPMORGAN stuft EON AG auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eon nach einer Telefonkonferenz auf "Overweight" mit einem Kursziel von 18,75 Euro belassen. Das Management des Energiekonzerns sei zuversichtlich, dass die anstehenden regulatorischen Vorgaben den Boden bereiten für wertsteigernde Investitionen, schrieb Pavan Mahbubani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Hintergrund der Kapitalausgaben sei eine nicht ausreichende Infrastruktur in Deutschland./rob/bek/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 13:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 13:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,22 % und einem Kurs von 19,13EUR auf Tradegate (25. Februar 2026, 15:49 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Pavan Mahbubani
Analysiertes Unternehmen: EON AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 18,75
Kursziel alt: 18,75
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
