Novo Nordisk sichert sich Zugang zu Abnehmpillen-Technologie

Novo Nordisk hat einen Lizenzvertrag im Wert von bis zu 2,1 Milliarden US-Dollar abgeschlossen, um Zugang zu oralen Arzneimittelverabreichungstechnologien des US-Startups Vivtex zu erhalten, wie Dow Jones Newswires am Mittwoch berichtet. Das Unternehmen arbeitet an weiteren Wirkstoffkandidaten, um sein Portfolio zu erweitern. Die Firma will seine Position in einem schnell wachsenden, aber hart umkämpften Markt verteidigen.

Wie beide Unternehmen am Mittwoch bekanntgaben, hat die Zusammenarbeit die Entwicklung von Biologika der nächsten Generation zur Behandlung von Fettleibigkeit, Diabetes und damit verbundenen Erkrankungen in oraler Form zum Ziel. Pharmaunternehmen und Analysten erwarten, dass Abnehmpillen die Nachfrage von Menschen bedienen, die keine Injektion wünschen, und gleichzeitig die Aussicht auf niedrigere Preise bieten, da ihre Herstellung weniger kostet.