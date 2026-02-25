    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNovo Nordisk AktievorwärtsNachrichten zu Novo Nordisk

    Milliardendeal

    Novo Nordisk sichert sich Zugang zu Abnehmpillen-Technologie

    Novo Nordisk sichert sich in einem 2,1 Milliarden US-Dollar-Deal mit Vivtex den Zugang für die Technologie oraler Abnehmpillen und stärkt damit seine Marktposition.

    Novo Nordisk hat einen Lizenzvertrag im Wert von bis zu 2,1 Milliarden US-Dollar abgeschlossen, um Zugang zu oralen Arzneimittelverabreichungstechnologien des US-Startups Vivtex zu erhalten, wie Dow Jones Newswires am Mittwoch berichtet. Das Unternehmen arbeitet an weiteren Wirkstoffkandidaten, um sein Portfolio zu erweitern. Die Firma will seine Position in einem schnell wachsenden, aber hart umkämpften Markt verteidigen.

    Wie beide Unternehmen am Mittwoch bekanntgaben, hat die Zusammenarbeit die Entwicklung von Biologika der nächsten Generation zur Behandlung von Fettleibigkeit, Diabetes und damit verbundenen Erkrankungen in oraler Form zum Ziel. Pharmaunternehmen und Analysten erwarten, dass Abnehmpillen die Nachfrage von Menschen bedienen, die keine Injektion wünschen, und gleichzeitig die Aussicht auf niedrigere Preise bieten, da ihre Herstellung weniger kostet.

    Die Partnerschaft mit Vivtex folgt kurz nachdem Novo Nordisk angekündigt hatte, die US-Listenpreise für Wegovy und Ozempic ab dem nächsten Jahr um bis zu die Hälfte zu senken. Laut der Vereinbarung mit Vivtex übernimmt Novo Nordisk die Federführung bei der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung aller aus der Vereinbarung hervorgehenden neuen Medikamente, so die Unternehmen. Vivtex erhält im Gegenzug bis zu 2,1 Milliarden US-Dollar – darunter eine Vorauszahlung, Forschungsgelder und zusätzliche Zahlungen bei Erreichen bestimmter Ziele – sowie Lizenzgebühren auf zukünftige Umsätze.

    Die Aktie von Novo Nordisk ist am Mittwoch 1,81 Prozent im Minus. Ein Anteilschein kostet 32,24 Euro.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,80 % und einem Kurs von 32,25EUR auf Tradegate (25. Februar 2026, 16:15 Uhr) gehandelt.

    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
