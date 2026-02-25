Kreise
Haushaltsausschuss bewilligt Kamikazedrohnen mit Auflagen
Für Sie zusammengefasst
- Haushaltsausschuss billigt Kamikazedrohnen für
- Pläne Verteidigungsministeriums für Bundeswehr
- Zustimmung unter Auflagen, berichtete die dpa.
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
BERLIN (dpa-AFX) - Der Haushaltsausschuss des Bundestags hat der Beschaffung von Kamikazedrohnen für die Bundeswehr zugestimmt. Die Fachpolitiker billigten Pläne des Verteidigungsministeriums unter Auflagen, wie die Deutsche Presse-Agentur aus der Sitzung erfuhr./cn/DP/jha
