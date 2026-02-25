Thomson Reuters Aktie dreht auf - 25.02.2026

Mit einer Performance von +8,23 % konnte die Thomson Reuters Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +11,57 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Thomson Reuters Aktie. Nach einem Plus von +11,57 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 82,84€. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Thomson Reuters bietet spezialisierte Informationslösungen für professionelle Märkte und ist führend in den Bereichen Recht und Finanzen. Mit einer starken Marktstellung und einem breiten Produktportfolio konkurriert es mit Unternehmen wie Bloomberg und RELX. Die Integration von Technologie und Expertise stellt ein wesentliches Alleinstellungsmerkmal dar.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Thomson Reuters in den letzten drei Monaten Verluste von -33,47 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Thomson Reuters Aktie damit um +17,74 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -26,65 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Thomson Reuters einen Rückgang von -31,80 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,24 % geändert.

Thomson Reuters Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +17,74 % 1 Monat -26,65 % 3 Monate -33,47 % 1 Jahr -54,61 %

Informationen zur Thomson Reuters Aktie

Es gibt 445 Mio. Thomson Reuters Aktien. Damit ist das Unternehmen 35,70 Mrd.EUR € wert.

Thomson Reuters Aktie jetzt kaufen?

Ob die Thomson Reuters Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Thomson Reuters Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.