Börsenstart USA - 25.02. - US Tech 100 stark +1,24 %

Der Dow Jones steht aktuell (15:59:56) bei 49.292,20 PKT und steigt um +0,19 %.

Top-Werte: Salesforce +3,75 %, IBM +2,52 %, Unitedhealth Group +2,42 %, Microsoft +2,40 %, NVIDIA +1,60 %

Flop-Werte: The Home Depot -2,72 %, Sherwin-Williams -2,53 %, Procter & Gamble -2,04 %, Coca-Cola -1,47 %, Boeing -1,31 %

Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:56) bei 25.288,36 PKT und steigt um +1,24 %.

Top-Werte: Thomson Reuters +8,23 %, Western Digital +7,22 %, AppLovin Registered (A) +6,53 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +6,06 %, Seagate Technology Holdings +5,38 %

Flop-Werte: MercadoLibre -8,52 %, CoStar Group -4,08 %, Keurig Dr Pepper -3,15 %, The Kraft Heinz Company -2,57 %, Diamondback Energy -2,35 %

Der S&P 500 steht bei 6.929,45 PKT und gewinnt bisher +0,56 %.

Top-Werte: Assurant +23,76 %, Albemarle +7,93 %, Western Digital +7,22 %, HP +6,98 %, AppLovin Registered (A) +6,53 %

Flop-Werte: GoDaddy Registered (A) -7,64 %, Brown-Forman Registered (B) -7,39 %, L3Harris Technologies -5,84 %, Texas Pacific Land -5,69 %, D.R. Horton -5,51 %