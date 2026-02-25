DAX, Zinzino Holding (B) & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag
Foto: boris roessler - picture alliance/dpa
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Zinzino Holding (B)
|+29,28 %
|Einzelhandel
|🥈
|Sigma Lithium Corporation
|+28,04 %
|Rohstoffe
|🥉
|Larimar Therapeutics
|+26,11 %
|Biotechnologie
|🟥
|Geron (Delaware)
|-16,47 %
|Biotechnologie
|🟥
|Aspen Aerogels
|-31,13 %
|Baugewerbe
|🟥
|ODDITY Tech Ltd. Registered (A)
|-53,25 %
|Kosmetik
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
Anzeige
Präsentiert von
|Rang
|Wertpapier
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Spark Energy Minerals
|Rohstoffe
|🥈
|ST George Mining
|Rohstoffe
|🥉
|DroneShield
|Sonstige Technologie
|Rheinmetall
|Maschinenbau
|DF Deutsche Forfait
|Finanzdienstleistungen
|AFC Energy
|Erneuerbare Energien
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|DAX
|217
|-
|🥈
|Almonty Industries
|168
|Rohstoffe
|🥉
|Gerresheimer
|97
|Gesundheitswesen
|Silber
|90
|Rohstoffe
|Novo Nordisk
|78
|Pharmaindustrie
|TeamViewer
|71
|Informationstechnologie
Zinzino Holding (B)
Wochenperformance: +30,21 %
Wochenperformance: +30,21 %
Platz 1
Sigma Lithium Corporation
Wochenperformance: +32,71 %
Wochenperformance: +32,71 %
Platz 2
Larimar Therapeutics
Wochenperformance: +57,14 %
Wochenperformance: +57,14 %
Platz 3
Geron (Delaware)
Wochenperformance: -15,16 %
Wochenperformance: -15,16 %
Platz 4
Aspen Aerogels
Wochenperformance: -29,73 %
Wochenperformance: -29,73 %
Platz 5
ODDITY Tech Ltd. Registered (A)
Wochenperformance: -52,97 %
Wochenperformance: -52,97 %
Platz 6
Spark Energy Minerals
Wochenperformance: -14,02 %
Wochenperformance: -14,02 %
Platz 7
ST George Mining
Wochenperformance: +77,19 %
Wochenperformance: +77,19 %
Platz 8
DroneShield
Wochenperformance: +6,22 %
Wochenperformance: +6,22 %
Platz 9
Rheinmetall
Wochenperformance: +6,57 %
Wochenperformance: +6,57 %
Platz 10
DF Deutsche Forfait
Wochenperformance: -62,67 %
Wochenperformance: -62,67 %
Platz 11
AFC Energy
Wochenperformance: -15,82 %
Wochenperformance: -15,82 %
Platz 12
DAX
Wochenperformance: -0,21 %
Wochenperformance: -0,21 %
Platz 13
Almonty Industries
Wochenperformance: +28,65 %
Wochenperformance: +28,65 %
Platz 14
Gerresheimer
Wochenperformance: -13,28 %
Wochenperformance: -13,28 %
Platz 15
Silber
Wochenperformance: +20,45 %
Wochenperformance: +20,45 %
Platz 16
Novo Nordisk
Wochenperformance: -23,85 %
Wochenperformance: -23,85 %
Platz 17
TeamViewer
Wochenperformance: -8,35 %
Wochenperformance: -8,35 %
Platz 18
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
18 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte