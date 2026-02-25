Jefferies belässt Munich Re auf 'Hold' - Ziel 600 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Münchener Rück Aktie

Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,13 % und einem Kurs von 555,8 auf Tradegate (25. Februar 2026, 16:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Münchener Rück Aktie um +4,05 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,16 %.

Die Marktkapitalisierung von Münchener Rück bezifferte sich zuletzt auf 72,19 Mrd..

Münchener Rück zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 20,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6900 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 604,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 574,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 655,00EUR was eine Bandbreite von +3,87 %/+18,53 % bedeutet.