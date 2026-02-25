Wirtschaft
Telekom will erstmals KI-Brille präsentieren
Eine Telekom-Sprecherin bestätigte auf Anfrage der Zeitung den Inhalt der Unterlagen. "Was wir auf der MWC zeigen, ist ein funktionierender Prototyp mit Live-Demo", sagte sie. Es handele sich um eine Designstudie. "Sie ist keine kommerzielle Produktankündigung. Das Ziel ist es, mit verfügbarer Hardware und KI-Infrastruktur zu demonstrieren, was technisch möglich ist", erklärte die Unternehmensvertreterin.
Partner für das Telekom-Projekt ist der chinesische Hersteller Ray-Neo, eine Tochter des chinesischen Elektronikkonzerns TCL. Nach Informationen der Zeitung basiert das Brillen-Konzept auf der bereits erhältlichen Ray-Neo X3 Pro. Das Modell wird international zu Preisen ab rund 1.299 Dollar angeboten. Die Telekom nutzt traditionell die Mobilfunkmesse, die am Montag in Barcelona beginnen soll, um neue Geräte und Plattformen vorzustellen.
keine Ahnung was bei dir zum gescheiten informieren gehört. Für mich sind die veröffentlichten Geschäftsberichte die maßgebliche Informationsquelle. Ergänzend ist der Newsflow zu technischen Entwicklungen m.E: mehr als üppig. Bei mir ist die Positionsgröße (letztlich auch bedingt durch die positive Kursentwicklung) schon ordentlich.
Seit 2021 bin ich dabei. Ich bin ein buy and hold Investor. So lange die Unternehmensentwicklung aus meiner Sicht stimmt, beibe ich dabei. Wird der Deoptanteil aufgrund der positiven Kursentwicklung zu groß, nehme ich (Teil-)gewinne mit. Ich hege bei dieser Aktie vorerst keine Verkaufsabsicht.
