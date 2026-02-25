    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTCL Electronics Holdings AktievorwärtsNachrichten zu TCL Electronics Holdings

    Telekom will erstmals KI-Brille präsentieren

    Telekom will erstmals KI-Brille präsentieren
    Foto: Iewek Gnos - Unsplash
    Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Die Deutsche Telekom will am Montag auf der weltgrößten Mobilfunkmesse, dem Mobile World Congress (MWC) in Barcelona, eine KI-Brille präsentieren. Das berichtet das "Handelsblatt" (Donnerstagausgabe) unter Berufung auf Präsentationsunterlagen.

    Eine Telekom-Sprecherin bestätigte auf Anfrage der Zeitung den Inhalt der Unterlagen. "Was wir auf der MWC zeigen, ist ein funktionierender Prototyp mit Live-Demo", sagte sie. Es handele sich um eine Designstudie. "Sie ist keine kommerzielle Produktankündigung. Das Ziel ist es, mit verfügbarer Hardware und KI-Infrastruktur zu demonstrieren, was technisch möglich ist", erklärte die Unternehmensvertreterin.

    Partner für das Telekom-Projekt ist der chinesische Hersteller Ray-Neo, eine Tochter des chinesischen Elektronikkonzerns TCL. Nach Informationen der Zeitung basiert das Brillen-Konzept auf der bereits erhältlichen Ray-Neo X3 Pro. Das Modell wird international zu Preisen ab rund 1.299 Dollar angeboten. Die Telekom nutzt traditionell die Mobilfunkmesse, die am Montag in Barcelona beginnen soll, um neue Geräte und Plattformen vorzustellen.


    Verfasst von Redaktion dts
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
