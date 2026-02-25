    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNestle AktievorwärtsNachrichten zu Nestle
    Gift in Babynahrung - Stärkere Kontrolle für Zutat aus China

    Foto: Arne Dedert - DPA

    BRÜSSEL/PARMA (dpa-AFX) - Nach dem Skandal um verunreinigte Babynahrung verstärkt die EU Einfuhrkontrollen für eine Zutat aus China. Jede zweite Lieferung von Arachidonsäure-Öl aus dem Land soll ab morgen besonders auf den Giftstoff Cereulid getestet werden, wie aus einer im EU-Amtsblatt veröffentlichten Entscheidung hervorgeht. Zuvor gab es deshalb nach Angaben der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (Efsa) weltweit Rückrufe von Babynahrung.

    Cereulid ist laut Efsa ein von Bakterien gebildetes Gift, das 30 Minuten bis sechs Stunden nach der Einnahme plötzliche Übelkeit, Erbrechen und Magenschmerzen verursachen kann. Laut Mitteilung im Amtsblatt hat sich herausgestellt, dass die Kontamination mit dem Giftstoff auf Arachidonsäure-Öl aus China zurückzuführen ist, das bei der Herstellung verwendet wurde.

    Viele Chargen Babynahrung schon zurückgerufen

    Efsa hatte zuvor eine Risikobewertung durchgeführt und legte nun erstmals einen Sicherheitsrichtwert für die zulässige Menge an Cereulid in Babynahrung fest. Damit sollen Behörden in der EU schneller und einheitlicher entscheiden können, wann ein Rückruf notwendig ist, wie die Behörde mit Sitz in Parma angibt.

    Bereits im Januar hatten die Nahrungsmittelkonzerne Danone und Nestlé in Deutschland mehrere Chargen ihrer Babynahrung zurückgerufen. Betroffen waren verschiedene Pulver und Flüssigkeiten in Dosen, Schachteln und Flaschen. Nestlé hatte damals betont: "Es ist uns wichtig zu betonen, dass bislang keine Erkrankungen oder Symptome im Zusammenhang mit dem Verzehr der betroffenen Produkte bestätigt worden sind."/tre/DP/jha

     

    Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 72,00 auf Tradegate (25. Februar 2026, 16:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nestle Aktie um +5,55 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +17,36 %.

    Die Marktkapitalisierung von Nestle bezifferte sich zuletzt auf 233,94 Mrd..

    Nestle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8300 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 83,17CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 77,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 90,00CHF was eine Bandbreite von -15,44 %/-1,16 % bedeutet.




