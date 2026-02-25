BERNSTEIN RESEARCH stuft EON AG auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eon nach Jahreszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Deepa Venkateswaran attestierte dem Energiekonzern in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ein solides Jahresergebnis. Es bestehe noch mehr Spielraum, wenn die deutsche Regulierungsbehörde dabei mitspiele./rob/tih/he
Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,93 % und einem Kurs von 19,27EUR auf Tradegate (25. Februar 2026, 16:16 Uhr) gehandelt.
