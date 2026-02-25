    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA

    Angriff auf Nvidia und Co.

    Wetten gegen den KI-Hype: Kommt jetzt der große Absturz?

    Immer mehr Investoren setzen auf fallende Kurse bei KI-Giganten wie Nvidia, Oracle oder OpenAI. Sie warnen vor Überbewertung und explodierenden Kosten.

    Foto: Christian Ohde - CHROMORANGE

    Der Boom rund um Künstliche Intelligenz hat die Aktienmärkte in den vergangenen drei Jahren auf immer neue Höchststände getrieben. Nun wächst jedoch der Widerstand. Wie das Wall Street Journal berichtete, suchen zunehmend skeptische Investoren gezielt nach Möglichkeiten, um von einem möglichen Rückschlag im KI-Sektor zu profitieren.

    Mehrere Hedgefonds-Manager bauen Short-Positionen auf oder prüfen entsprechende Strategien. Ein Fondsmanager bereitet sich auf fallende Chipverkäufe bei Nvidia vor, während andere Investoren gegen Oracle wetten oder sogar indirekte Positionen gegen OpenAI eingehen, das noch nicht börsennotiert ist.

    Milliardeninvestitionen als Risikofaktor

    Im Zentrum der Skepsis stehen die großen Cloud- und Technologiekonzerne, die sogenannten Hyperscaler. Sie investieren in diesem Jahr bis zu 670 Milliarden US-Dollar in den Ausbau ihrer KI-Infrastruktur. Für die Bären ist genau das der wunde Punkt: Sie bezweifeln, dass diese gewaltigen Summen jemals ausreichende Renditen abwerfen werden, um die ambitionierten Bewertungen zu rechtfertigen.

    Michael O’Rourke, Chefstratege bei JonesTrading, erklärt: "Die Leute trauen sich jetzt eher, auf die Hyperscaler zu setzen, weil die ihren freien Cashflow opfern." Darin liege "eine große Veränderung und ein großes Risiko".

    Einige Investoren meiden dabei klassische Leerverkäufe von Aktien und setzen stattdessen auf Unternehmensanleihen. Michael Hartnett von der Bank of America empfiehlt laut Bericht, Anleihen von Konzernen wie Meta oder Microsoft zu shorten. Der Anleihemarkt gilt als weniger anfällig für spekulative Kurssprünge, die Short-Positionen schmerzhaft unter Druck setzen können.

     

    Oracle als Stellvertreter für OpenAI

    Besonders stark rückt Oracle in den Fokus der Skeptiker. Nach Daten von FactSet waren zuletzt mehr als 2 Prozent der Aktien leerverkauft, nach rund 1,5 Prozent im Vorjahr. Zwar liegt dieser Wert unter dem Durchschnitt der Unternehmen im S&P 500, doch er signalisiert wachsende Zweifel an der Strategie des Konzerns, der bis zu 50 Milliarden US-Dollar bei Investoren einsammeln will, um seinen KI-Ausbau zu finanzieren.

    Hinzu kommt ein 300 Milliarden US-Dollar schwerer Vertrag über Rechenleistung für OpenAI. "Ein Oracle-Short ist eine Wette gegen OpenAI", sagt O’Rourke.

    OpenAI selbst wird nach einer jüngsten Finanzierungsrunde mit 830 Milliarden US-Dollar bewertet. Das Unternehmen hatte Ende 2022 mit ChatGPT den KI-Boom maßgeblich ausgelöst. Noch existieren keine frei handelbaren Aktien, doch das hält manche Investoren nicht von Wetten auf die künftige Bewertung ab.

    Benn Eifert von QVR Advisors verweist auf den hohen Kapitalverbrauch und den zunehmenden Wettbewerb. "Es wird unvermeidlich zu einem starken Rückgang der Ausgaben für Rechenzentren kommen", sagt er.

    Nvidia im Visier der Short-Seller

    Auch Nvidia steht im Fadenkreuz. Hedgefonds-Manager Mark Spiegel setzte zuletzt auf fallende Kurse, weil er mit einer Abschwächung der Chipnachfrage rechnet. "Es ist unvermeidlich, dass sie ihre Ausgaben kürzen", sagt er und prognostiziert, dass bereits ein Hinweis auf geringere Investitionen die Aktie deutlich unter Druck setzen könnte.

    Zwischen Blasenangst und Rally-Furcht

    Prominente Mahner wie Michael Burry ziehen Parallelen zur Dotcom-Blase. Gleichzeitig schrecken viele Investoren vor aggressiven Short-Wetten zurück, da KI-Aktien jederzeit weiter steigen könnten. Jack Ablin von Cresset Capital bringt diese Sorge auf den Punkt: "Ich habe nicht den Mumm dazu." Und weiter: "Ich bin nicht darauf vorbereitet, dass mir jemand wegen einer positiven Schlagzeile ins Gesicht springt."

    Noch bleiben die Wetten gegen die KI-Giganten überschaubar. Doch die Zahl der Skeptiker wächst – und mit ihr die Spannung, ob der KI-Rausch in eine schmerzhafte Korrektur mündet.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    Saskia Reh
