    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wadephul begrüßt neue Iran-Verhandlungen in Genf

    Für Sie zusammengefasst
    • Möchten Sie genau 50 Zeichen pro Stichpunkt (inkl. "
    • ")?
    Wadephul begrüßt neue Iran-Verhandlungen in Genf
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul hat die an diesem Donnerstag in Genf geplante Verhandlungsrunde zwischen den USA und dem Iran begrüßt. "Jeder diplomatische Versuch, der unternommen wird, eine militärische Eskalation zu vermeiden, ist richtig und ist notwendig und hat die Unterstützung der Bundesregierung", sagte der CDU-Politiker in Berlin bei einem Treffen mit seinem belgischen Kollegen Maxime Prévot.

    Es gehe darum, zu verhindern, dass es eine Nuklearwaffe in den Händen des Mullah-Regimes gebe, dessen ballistisches Raketenprogramm zu stoppen und die destabilisierende Regionalpolitik Teherans einzugrenzen, sagte Wadephul. "Wenn Teheran die Lage nüchtern analysiert, dann sollte es erkennen, dass es in diesen drei Bereichen auf die USA zugehen sollte." Er blicke gespannt nach Genf "und hoffe sehr, dass die Verhandlungen dort von Erfolg gekrönt sind".

    Belgiens Minister: Destabilisierende Rolle Teherans verhindern

    Prévot sagte, es müsse verhindert werden, dass der Iran weiterhin eine destabilisierende Rolle in der Region spiele mit gravierenden Effekten für alle dort lebenden Völker. Es sei richtig gewesen, dass die EU kräftig reagiert habe, indem sie die iranischen Revolutionsgarden - Teherans Elitestreitmacht - kürzlich wegen ihres grausamen Vorgehens gegen regierungskritische Proteste als Terrororganisation eingestuft habe./bk/DP/jha





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Wadephul begrüßt neue Iran-Verhandlungen in Genf Außenminister Johann Wadephul hat die an diesem Donnerstag in Genf geplante Verhandlungsrunde zwischen den USA und dem Iran begrüßt. "Jeder diplomatische Versuch, der unternommen wird, eine militärische Eskalation zu vermeiden, ist richtig und ist …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     