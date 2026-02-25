Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 25.02.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 25.02.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Beiersdorf
Tagesperformance: -3,16 %
Tagesperformance: -3,16 %
Platz 1
Performance 1M: +12,40 %
Performance 1M: +12,40 %
Rheinmetall
Tagesperformance: -3,14 %
Tagesperformance: -3,14 %
Platz 2
Performance 1M: -5,56 %
Performance 1M: -5,56 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
wallstreetONLINE-Forum: Das Anleger-Sentiment zu Rheinmetall ist vorsichtig bis abwartend. Mehrfach wird von einem ca. 3%-Kursrückgang berichtet, und der Geschäftsbericht am 11. März wird als Schlüssel für die Bewertung gesehen. Die derzeit hohe Bewertung wird angezweifelt. Potenzielle Katalysatoren sind Aufträge (Waffenstationen, Natter Light) und das Drohnenprojekt mit Stark Defence; politische Einflüsse bleiben relevant.
Brenntag
Tagesperformance: -3,03 %
Tagesperformance: -3,03 %
Platz 3
Performance 1M: +6,10 %
Performance 1M: +6,10 %
Commerzbank
Tagesperformance: +2,73 %
Tagesperformance: +2,73 %
Platz 4
Performance 1M: -0,39 %
Performance 1M: -0,39 %
Fresenius
Tagesperformance: +2,23 %
Tagesperformance: +2,23 %
Platz 5
Performance 1M: +3,73 %
Performance 1M: +3,73 %
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 26,47%
|PUT: 73,53%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -47,06 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte