Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 25.02.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 25.02.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Nordex
Tagesperformance: +20,53 %
Tagesperformance: +20,53 %
Platz 1
Performance 1M: +27,74 %
Performance 1M: +27,74 %
Nagarro
Tagesperformance: -8,83 %
Tagesperformance: -8,83 %
Platz 2
Performance 1M: -32,82 %
Performance 1M: -32,82 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nagarro
Im wallstreetONLINE-Forum zu Nagarro dominiert aktuell ein vorsichtiges bis leicht bearish Sentiment. Der Kurs bewegte sich in den letzten 14 Tagen um die 50 EUR; Berichte nennen ca. 12% Minus, zeitweise 49-50 EUR. Ein Beitrag verweist auf 27% Rückgang seit dem gestrigen Hoch. Einige sehen Unterbewertung gegenüber der Peergroup; Shortseller-Berichte werden diskutiert. Quelle: wallstreetONLINE.
IONOS Group
Tagesperformance: -3,15 %
Tagesperformance: -3,15 %
Platz 3
Performance 1M: -17,99 %
Performance 1M: -17,99 %
SMA Solar Technology
Tagesperformance: +3,10 %
Tagesperformance: +3,10 %
Platz 4
Performance 1M: -19,78 %
Performance 1M: -19,78 %
Ottobock
Tagesperformance: -3,02 %
Tagesperformance: -3,02 %
Platz 5
Performance 1M: -12,67 %
Performance 1M: -12,67 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Ottobock
WallstreetONLINE-Forum: Gemischtes bis vorsichtig skeptisches Sentiment zu Ottobock. Hauptpunkte: hohe Machtkonzentration bei Näder (~80%), geringe Eigenkapitalquote; EQT als potenzieller Gewinner; Lock-up nach ALT-Aktionär-Ausstieg könnte Kurs drücken; einige User nennen ein Kursziel um ca. 40 €; Dividendenzahlungen 2024/25 erscheinen überschaubar. Kursentwicklung der letzten 14 Tage nicht angegeben.
Evotec
Tagesperformance: +2,62 %
Tagesperformance: +2,62 %
Platz 6
Performance 1M: -7,70 %
Performance 1M: -7,70 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Evotec
Im wallstreetONLINE-Forum ist Evotecs Sentiment gemischt: Bilanz/Cash verbessern die Fundamentaldaten, Profitabilität muss sich beweisen. Positive Treiber: Sandoz-Deal, Just‑Evotec-Lizenzen, Bayer-Phase-2-Studie. Kursreaktionen uneinheitlich: teils Aufwärtsimpulse, teils Abgabedruck; Käuferseite vorhanden. Wichtige Frage bleibt Profitabilität und mögliche Meilenstein-/Übernahme-Szenarien; 14-Tage-Verlauf nicht angegeben.
SUESS MicroTec
Tagesperformance: +2,42 %
Tagesperformance: +2,42 %
Platz 7
Performance 1M: +5,88 %
Performance 1M: +5,88 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SUESS MicroTec
wallstreetONLINE-Forum: SUESS MicroTec wird gemischt bewertet; technisch dominiert. Durchbruch über 50, Sog durch Elmos, mögliche Doppeltop-Formation/Kursrücksetzer. Handelsauftakt: 45.800 Stück (~2,2 Mio EUR). Fundament: Q-Zahlen Ende März; wachsende Halbleiter-/Rüstungsnachfrage. Nvidia-Lieferung könnte Kurse unterstützen. 14-Tage-Kursveränderung wird nicht genannt.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
8 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte